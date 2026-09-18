All inclusive není chráněný pojem. Hotely ho ohýbají podle rozpočtu, a proto vám večer zavřou bar a ráno zúží bufet

Představte si dvě rodiny. Obě zaplatily za all inclusive, obě odlétají ve stejný den. Jedna dostane 24hodinový přístup ke čtyřem barům, importovaný alkohol a à la carte restauraci dvakrát týdně. Druhá zjistí, že hlavní bar zavírá ve 23:00, plážový stánek stojí mimo balíček a minibar v pokoji zeje prázdnotou. Přitom obě nabídky nesou totožný štítek. Žádný mezinárodní ani evropský předpis totiž hotelům nepřikazuje, co musí pod slovní spojení „all inclusive“ zahrnout. Rozhoduje smlouva, hotelová karta a ochota pořadatele popsat, co přesně za vaše peníze dostanete. Podle dat Invia směřuje téměř polovina českých rodinných letních zájezdů do Turecka a Egypta, dvou destinací, kde se all inclusive prodává masově. Tím spíš stojí za to vědět, co se za nálepkou skutečně skrývá.
Proč all inclusive znamená v každém hotelu něco jiného
Celý problém pramení z jediné skutečnosti: pojem all inclusive funguje jako marketingová značka, nikoli jako právně vymezený standard. Evropská unie po pořadateli zájezdu vyžaduje, aby předem uvedl seznam zahrnutých služeb a celkovou cenu. Jak ale tyto služby vypadají, ponechává na hotelu a touroperátorovi. TUI ve svém oficiálním FAQ otevřeně přiznává, že obsah balíčku se odlišuje hotel od hotelu. Jet2holidays upozorňuje na možné limity počtu nápojů, noční cash bar po skončení programu i výluky vybraných restaurací. Čedok na své landing page rozlišuje varianty All Inclusive, 24h, Ultra i Premium, a zároveň dodává, že rozsah stanovuje každý hotel individuálně.
V naší rešerši jsme nenašli závaznou oborovou definici od žádné relevantní mezinárodní hotelové asociace. V praxi tedy rozhodují výhradně podmínky hotelu a cestovní kanceláře.
Turecko, Řecko, Španělsko, Emiráty: čtyři destinace, čtyři reality pod jedním štítkem
Nejlépe rozdíly vyniknou na konkrétních hotelových kartách z aktuální nabídky českých cestovních kanceláří.
Turecko, štědrý jazyk, skryté dovětky. Palm Wings Beach Resort u Kuşadası inzeruje Ultra All Inclusive 24/7 s místními i vybranými importovanými nápoji. Zní to velkolepě, jenže drobný text dodává, že rozsah služeb spadá čistě do kompetence hotelu a časy se mohou v průběhu sezony měnit. Antique Roman Palace u Alanye nabízí 24hodinové místní nápoje, ovšem stravování dělí do přesných slotů: snídaně 7:00–10:00, pozdní snídaně 10:00–10:30, oběd 12:30–14:00.
Řecko, úspornější nastavení, překvapivé výluky. Zante Park Resort na Zakynthosu provozuje hlavní bar od 18:00 do 01:00, ale all inclusive program v něm běží pouze do 23:00. Po jedenácté nastupuje placený noční bar. Zante Imperial Beach na stejném ostrově jde ještě dál: plážový bar stojí zcela mimo balíček.
Španělsko, dva stupně v jedné kartě. Pontiana Thalasso na Costa del Azahar nabízí vedle standardního All Inclusive i vyšší variantu Ultra, která přidává možnost vyměnit bufetové jídlo za tematickou restauraci. Kdo si rozdíl nepřečte, zaplatí za nižší verzi a pak se diví.
Spojené arabské emiráty, regulace navíc. Rixos Bab Al Bahr v Abú Dhabí výslovně vylučuje room service z Ultra All Inclusive. K tomu přibývá lokální specifikum: alkohol je dostupný jen v licencovaných hotelových prostorech a během ramadánu mohou být hodiny čerpání omezené.
Kdy jde o slabší balíček a kdy už o klamavou praktiku
Hotel smí nastavit obsah balíčku po svém, pokud ho předem srozumitelně popíše. Problém nastává ve chvíli, kdy popis klame nebo zamlčí podstatné limity. Evropská pravidla o nekalých obchodních praktikách chrání spotřebitele právě před situací, kdy chybí informace zásadní pro rozhodnutí o koupi. EXIM Tours ve svých obchodních podmínkách uvádí, že při nižší obsazenosti může hotel omezit volnočasové služby a bufet nahradit servírovanou stravou. Taková formulace je legální, protože je předem sdělená. Kdyby však katalog sliboval „neomezený bufet po celý den“ a realita vypadala jinak, šlo by o vadu zájezdu.
Česká obchodní inspekce potvrzuje, že za vady zájezdu odpovídá pořadatel, tedy cestovní kancelář, nikoliv přímo hotel. Reklamaci směřujte vždy na CK; při sporu lze využít i mimosoudní řešení prostřednictvím ČOI.
Kontrolní seznam: na co se zeptat ještě před zaplacením
Štítek „Ultra“ má hodnotu jedině tehdy, když pod ním najdete rozepsáno, co navíc skutečně přidává. Před koupí dovolené proto hledejte v hotelové kartě sekci Strava / Stravování / All Inclusive a zaměřte se na tyto parametry:
- Časová okna, od kolika do kolika fungují jednotlivé bary a restaurace a zda se all inclusive program kryje s celou otevírací dobou.
- Zapojené provozy, patří do balíčku plážový bar, lobby bar, pool bar? Nebo jen hlavní restaurace?
- Nápojový sortiment, místní rozlévané nápoje, nebo i importovaný alkohol?
- À la carte, kolik vstupů týdně, vyžaduje se rezervace?
- Room service a minibar, zahrnuty, nebo za příplatek?
- První a poslední den, TUI uvádí, že balíček typicky končí check-outem; Rixos Bab Al Bahr výslovně nastavuje režim „příjezd večeří, odjezd snídaní“.
Variabilita obsahu all inclusive představuje běžnou praxi napříč celým trhem, od trojhvězdičkových řeckých resortů po pětihvězdičkové turecké komplexy. Klíčový rozdíl spočívá v tom, zda hotel omezení předem transparentně rozepíše, anebo je nechá turistu objevit až u zavřeného baru ve 23:01.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková