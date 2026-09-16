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Jak vyřešit zápach na WC? Jde to i bez chemie

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Voňavá a svěží toaleta není vždy samozřejmostí, a to můžete zkoušet nejrůznější speciální prostředky zakoupené v drogerii. Ty jsou ale většinou plné chemie a stojí nás nemalé finanční prostředky. Přitom problém pomohou vyřešit ingredience, které máme běžně doma a nestojí téměř nic.
WC

WC

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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