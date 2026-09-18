Plastové misky z myčky nikdy neproschnout, i když zapnete sušení. Jeden levný trik z koupelny problém vyřeší za minuty

Poté zavře dvířka a nechá ji pár deset až třicet minut dosušit — celulóza skvěle nasaje zbytkovou vlhkost.
Proč plast v myčce prostě neoschne, a keramika ano
Celý problém začíná fyzikou materiálu. Porcelánový talíř nebo sklenice během horkého oplachu naakumulují výrazně víc tepla než plastová dóza na svačinu. Jakmile čerpadlo přestane pracovat, keramika a sklo zůstávají horké, voda z jejich povrchu se odpařuje a kondenzuje na chladnějších stěnách vany. Přesně tak funguje kondenzační sušení, které dnes najdete v naprosté většině myček prodávaných v Česku.
Plast ale vychladne mnohem rychleji. Teplo v sobě udrží jen zlomek toho, co porcelán, a kapky na něm zůstanou, protože jim chybí energie k odpaření. Miele ve svém technickém dokumentu navíc upozorňuje, že lehké plastové nádoby se při mytí snáz přetočí a vytvoří „kapsy“, v nichž se drží voda. Oficiální podpora AEG i Bosch popisují mokré plasty jako běžný důsledek principu kondenzačního sušení, nikoli jako závadu spotřebiče.
Jak trik s rolí toaletního papíru skutečně funguje
Postup je triviální:
Spusťte standardní program se sušením, ideálně s doplněným leštidlem v zásobníku. Plastové misky a krabičky skládejte šikmo, aby mohla voda volně odtékat. Po úplném doběhu programu otevřete dvířka, vložte dovnitř jednu suchou roli toaletního papíru a dvířka znovu zavřete. Počkejte, realisticky spíš dvacet až třicet minut.
Klíčový moment nastává právě po skončení cyklu. Uvnitř vany se drží zbytková pára a vlhkost, kterou plast nestačil odevzdat. Suchá celulóza ji absorbuje jako houba. Bosch v servisním manuálu ostatně počítá s tím, že část nádobí po konci programu dosychá až půl hodiny; role toaletního papíru tento přirozený proces urychluje tím, že aktivně stahuje vlhkost z okolního vzduchu.
Cenově jde o zanedbatelnou investici. Balení čtyř rolí ARO pořídíte v českém e-shopu za 34,90 Kč, osmikusové balení Linteo vyjde na 67,90 Kč. Jedna role tedy stojí kolem osmi až devíti korun.
Kde trik zabere nejlíp, a kde ho nepotřebujete
Největší efekt čekejte u starších a levnějších myček, které disponují výhradně pasivním kondenzačním sušením bez jakéhokoli přídavného systému. Právě v těchto spotřebičích zůstává po cyklu nejvíc vlhkosti a role toaletního papíru tu plní roli absorpční berličky, kterou samotná myčka postrádá.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay
U modernějších modelů s funkcí Extra Dry, aktivním ventilátorem nebo technologií auto-open se přínos výrazně zmenšuje. A u prémiových myček Bosch s technologií PerfectDry, která využívá zeolitové minerály k pohlcování vlhkosti, výrobce uvádí dvojnásobně lepší dosušení plastů oproti srovnatelnému modelu bez tohoto systému. Tam role z koupelny sotva přinese měřitelný rozdíl.
Mezi oběma extrémy existuje řada kroků, které doporučují sami výrobci a které stojí za vyzkoušení dřív, než sáhnete po papíru:
Samostatné leštidlo: tablety „vše v jednom“ uvolní leštící složku často už při hlavním mytí, takže ve finálním oplachu chybí. Whirlpool doporučuje doplňovat leštidlo zvlášť do zásobníku. Správné skládání: plastové nádoby dnem vzhůru a pod úhlem, aby se voda neusazovala v prohlubních. Pootevření dvířek: po konci programu stačí dvířka pootevřít na škvíru a nechat vlhkost přirozeně uniknout. Volba intenzivnějšího sušení: programy Extra Dry nebo Sušení+ prodlouží cyklus a mírně zvýší spotřebu, ale plasty vysuší účinněji. Na co si dát pozor: vlákna, vlhkost a těsnění
Toaletní papír je navržený tak, aby se ve vodě rychle rozpadal, tedy přesně opačná vlastnost, než jakou byste chtěli od absorpčního materiálu v mokrém prostředí. Komunální experiment města
Mainz ukázal, že kus toaletního papíru po krátké době ve vodě prakticky ztrácí soudržnost. Pokud role v myčce narazí na louži na dně nebo nasákne příliš, hrozí, že pustí vlákna na nádobí i do filtru.
Výrobci myček tento trik nedoporučují ani netestují. U příbuzného hacku s kuchyňskou utěrkou přimáčknutou do dvířek experti z Good Housekeeping varují před namáháním těsnění a kontaktem s horkou párou. U toaletního papíru platí totéž ve zesílené míře, proto ho vkládejte výhradně po úplném doběhu programu, ve fázi dochlazování. Jakmile zpozorujete rozmočené okraje nebo uvolněná vlákna, roli okamžitě vyndejte.
Kolik času dosoušení opravdu zabere
Sociální sítě rády slibují výsledek za „pár minut“. Dohledatelná realita vypadá jinak. Reportérka Tom’s Guide testovala příbuzný hack s utěrkou a praktický interval stanovila na dvacet až třicet minut. Bosch v servisní dokumentaci připouští, že nádobí může po konci programu dosychat až půl hodiny. Očekávat zázrak za dvě minuty by znamenalo podcenit fyziku; voda z plastového povrchu potřebuje čas, aby přešla do páry a ta se vstřebala do celulózy.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková