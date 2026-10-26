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Podzim v Jelením příkopu

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Letošní léto jsme s manželem celé strávili na venkově a přidali jsme i následující slunné podzimní dny. Přírodu mám moc ráda, ale ke konci mi už začaly scházet procházky oblíbenými místy mé rodné Prahy. Podzim je tu přece tak krásný!
Podzim v Jelením příkopu

Podzim v Jelením příkopu

Zdroj: 01-tit.jpeg
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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