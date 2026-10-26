Kde se léčit? Nový web pomůže pacientům vybrat vhodnou nemocnici

Nový portál pro pacienty Kdeselecit.cz představila Národní asociace pacientských organizací (NAPO) v pátek 23. října na své výroční konferenci Fórum pacientů v Národní technické knihovně v Praze. Portál vůbec poprvé v Česku přináší veřejnosti přehledná a snadno pochopitelná data o kvalitě a bezpečnosti péče v jednotlivých nemocnicích. Lidem dává do rukou nástroj, díky kterému se mohou informovaně zapojit do rozhodování o své vlastní léčbě.
Web na konferenci slavnostně pokřtili poradce ministra zdravotnictví Petr Čech, advokátka specializovaná na zdravotnické právo Barbora Dubanská, ředitel ÚZIS Ladislav Dušek a Ladislav Wagner z Kanceláře zdravotního pojištění. Projekt je výstupem iniciativy Data pro pacienty, kterou NAPO spustilo začátkem roku a jehož signatáři se stalo několik významných institucí v čele s ministerstvem zdravotnictví a ÚZIS.
Od složitých statistik k informovanému pacientovi
Ministerstvo zdravotnictví pod vedením Adama Vojtěcha přistoupilo k otevírání zdravotnických dat. Pro běžného pacienta či rodinu v krizové situaci po sdělení vážné diagnózy jsou však datové sady těžko použitelné. Portál Kdeselecit.cz proto komplexní data překládá do podoby snadno pochopitelných informací.
„Zpřístupňování dat formou srozumitelných informací pro pacienty již úspěšně funguje v řadě zemí. Zahraniční zkušenost jasně ukazuje, že se díky nim lidé informovaně zapojují do rozhodování o svém zdraví. Transparentnost navíc vytváří přirozený tlak na zvyšování kvality a bezpečí v celém zdravotním systému,“ uvádí ředitelka NAPO Zlata Kasová.
Žádný žebříček. Spolehlivá navigace systémem
Web Kdeselecit.cz není pouhý žebříček nemocnic, přináší mnohem komplexnější pohled na kvalitu péče. Žádná univerzálně „nejlepší“ nemocnice neexistuje, protože každý pacient má jiné potřeby a očekávání. Někdo hledá nejlepší výsledky a neváhá za nimi dojet přes celou republiku, do rozhodování jiného pacienta vstupuje kritérium vzdálenosti od domova, další zvažuje především délku čekacích lhůt. Smyslem portálu je pochopitelná a čísly podložená navigace zdravotním systémem.
„Pacienti na konkrétních datech uvidí a pochopí, proč je u náročných zákroků klíčové vyhledat vysoce specializované centrum a nepodstupovat složitou operaci v lokální nemocnici jen proto, že ji mají blízko domova. Data pomáhají porozumět logice centralizace vysoce specializované péče – jasně ukazují, kdy je nutné směřovat například do komplexního onkologického centra a kdy naopak může následnou péči bezpečně a kvalitně zajistit regionální nemocnice,“ vysvětluje Kasová.
76 ukazatelů s lékařskou garancí a kontextem
V pilotní fázi web nabízí 76 ukazatelů k různým onkologickým diagnózám, cévním mozkovým příhodám, neonkologickým operacím jater a slinivky břišní a k výskytu sepsí (pooperační otrava krve). Zobrazuje také čekací doby na vybrané výkony a vyšetření.
Počet ukazatelů poroste spolu s tím, jak bude ministerstvo otevírat další data. Uživatelé se mohou webem pohybovat dvěma způsoby: prohlédnout si výsledky konkrétní nemocnice nebo vybrat diagnózu a zjistit, jak ji léčí na jednotlivých pracovištích napříč ČR.
Garantem metodické správnosti a interpretace dat jsou Kancelář zdravotního pojištění (KZP) a datový portál Indiko. Jednotlivé ukazatele budou mít své odborné garanty z řad předních lékařů a lékařek. „Každé číslo je zasazeno do kontextu – web otevřeně vysvětluje nejen to, co daný údaj říká, ale také jaké má metodické limity, aby se předešlo dezinterpretacím či vzniku obav. Pacientům má smysl zpřístupnit jen data, která jsou jim skutečně užitečná a jejichž významu plně rozumí,“ dodává Zlata Kasová.
Datový portál i praktický průvodce
Web Kdeselecit.cz nepřináší jen čísla. Funguje jako praktický průvodce léčbou, aby lidé pohodlně na jednom místě dostali maximum potřebných informací. Vedle statistických ukazatelů nabízí také edukační články s praktickými průvodci a návody – co je to komplexní onkologické centrum a jak ho najít, jak využít právo na druhý názor apod.
U každé diagnózy web rovnou doporučuje pacientské organizace, které nabízejí poradenství, sdílení zkušeností i psychologickou podporu. „Na přípravě první verze portálu pro pacienty jsme pracovali zhruba rok, většinu času zabralo nastavení přenosu dat. V tuto chvíli probíhá komunikace s odbornými lékařskými garanty pro jednotlivé ukazatele a diagnózy. Těšíme se, že obsah bude přibývat a postupně vybudujeme robustní web s užitečnými informacemi a profesionální grafikou,“ uzavřela Zlata Kasová. Portál je nyní bezplatně dostupný veřejnosti na adrese www.kdeselecit.cz.