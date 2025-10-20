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Podzimní výzdoba nejsou jen dýně. Může být rozhodně vkusnější a nápaditější

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Blíží se období, kdy se opět po roce všude objeví dýně. Dekorace spojené s oslavami Halloweenu někteří lidé milují, jiným lezou na nervy. Ale udělat si ve své blízkosti nějakou podzimní výzdobu se dá i jinak.
Podzimní výzdoba nejsou jen dýně. Může být rozhodně vkusnější a nápaditější

Podzimní výzdoba nejsou jen dýně. Může být rozhodně vkusnější a nápaditější

Zdroj: i60.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl poprvé publikován 20.10.2025 04:42

Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:55

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Proč se listy na podzim zbarví žlutě, oranžově a červeně

Zelenou barvu listů vytváří chlorofyl, který rostlina potřebuje při fotosyntéze. List ale obsahuje i další pigmenty, které během léta silná zelená barva jednoduše překrývá.

S příchodem podzimu a zkracováním dnů začne strom tvorbu chlorofylu omezovat a část jeho složek si před opadem listu vezme zpět. Jak zelený pigment postupně mizí, začnou být viditelné žluté a oranžové karotenoidy, které byly v listu už dříve.

Červená je trochu jiný případ. U některých druhů se na podzim vytvářejí pigmenty nazývané antokyany. Jejich množství ovlivňuje druh stromu i počasí, proto nejsou barvy každý rok stejně výrazné.

Nakonec se v místě spojení listu s větví vytvoří oddělovací vrstva a list opadne. Barevná podzimní podívaná je tak ve skutečnosti součástí příprav stromu na zimní období.


Zdroje:

  1. Kew Gardens – Why do leaves change colour in autumn? https://www.kew.org/read-and-watch/why-do-leaves-change-colour
  2. Smithsonian Institution – Why Do Leaves Change Color in the Fall? https://www.si.edu/stories/why-do-leaves-change-color-fall
  3. Harvard Forest – The Process of Leaf Color Change https://harvardforest.fas.harvard.edu/education-opportunities/classic-outreach-resources/autumn-foliage-color/leaf-science/leaf-process/


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