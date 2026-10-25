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Okrasný tukový prstenec

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Stačí krátký náhodný pohled, mimovolně učiněné gesto nebo bezelstně vyřčená věta, kterou si někdo vztáhne proti sobě, a hned je oheň na střeše. Pak máte najednou spoustu práce, abyste to nějak urovnali, neřku-li obrátili v humor.
Okrasný tukový prstenec

Okrasný tukový prstenec

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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