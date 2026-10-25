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Okrasný tukový prstenecPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Stačí krátký náhodný pohled, mimovolně učiněné gesto nebo bezelstně vyřčená věta, kterou si někdo vztáhne proti sobě, a hned je oheň na střeše. Pak máte najednou spoustu práce, abyste to nějak urovnali, neřku-li obrátili v humor.
Okrasný tukový prstenec
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 25.10.2026 10:00
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