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Po usušení zčernají. Pozor na některé druhy hub

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Hlavní houbařská sezona se přehoupla do své druhé poloviny. Ta první na mnoha místech za moc nestála. Nyní už na mnoha místech zase houby začínají růst. Spousta lidí tak vyráží do lesa s tím, že si odnesou krásnou úrodu. Tradičně si pak houby připraví v omáčce, ve smaženici nebo na mnohé další způsoby. Mnohé houby si ale chceme také uchovat na zimu. Třeba takové klasické hříbky nebo suchohřiby či kozáky sušíme. Sušení hub se řadí mezi tradiční metody uchování, Houby ale mění svou konzistenci a některé překvapí.
Sušené křemenáče

Sušené křemenáče

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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