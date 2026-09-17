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Je vhodný čas použít skořápky na zahradě: ovlivní úrodu v příštím roce

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Září je ten správný čas, kdy je potřeba pomalu připravit půdu na zimní období. Správným přístupem můžete dokonce ovlivnit budoucí úrodu. Nepoužívejte žádná chemická hnojiva, ale využijte zdánlivý odpad z kuchyně v podobě vaječných skořápek. Jedná se totiž o skvělé přírodní vápenaté hnojivo.
Skořápky vajec

Skořápky vajec

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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