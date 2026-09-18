Charlotte Režná míří na Cenu Thálie. DJKT má dalších sedm jmen v širší nominaciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Charlotte Režná míří na Cenu Thálie. DJKT má dalších sedm jmen v širší nominaci
Smutná zpráva zasáhla fanoušky české rockové muziky. Do muzikantského nebe odešel Jaroslav Rajtmajer,...
Přestavba zchátralých plzeňských lázní asi za 2,5 miliardy korun, která se připravuje čtyři roky, by měla...
Střelba, křik nebo jiná neobvyklá událost. Bezpečnostní situaci v kampusu Západočeské univerzity v Plzni...
Plzeňští kriminalisté prověřují případ legalizace výnosů z trestné činnosti. V souvislosti s vyšetřováním...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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