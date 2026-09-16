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Dokonale hnědá cibulka. Tajemství našeho guláše prozrazeno

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Jedním z tradičních českých pokrmů je nepochybně guláš. Jeho příprava se různí dle konkrétních receptů. My jsme vařili hovězí guláš, a to poměrně specifickým způsobem. Nakonec se nám ale stejně jako pokaždé předtím povedl náramně. Nevěříte? Pak se můžete začíst do následujících řádků. Prozradíme vám totiž náš recept a také vám ukážeme hned několik fotografií jak samotné přípravy, tak i hotového guláše jako takového.
Hovězí guláš

Hovězí guláš

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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