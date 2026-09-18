Přechod na zimní čas letos proběhne jinak. Česko by se mělo připravit

Proč se letos hodiny přesunou tak brzy
Říjnová noc z 24. na 25. října 2026 bude o něco delší. Přesně ve tři hodiny ráno se ručičky hodin posunou zpět na druhou hodinu. Česko se tím vrátí k přirozenému středoevropskému času, který je naším astronomickým standardem. Letní čas, který byl historicky zaveden kvůli úsporám energie, tímto okamžikem skončí.
Pro mnohé může být letošní termín překvapením. Změna přichází výrazně dříve než loni, kdy se hodiny měnily až 26. října. Rozdíl není způsoben žádným novým nařízením, ale prostým rozložením dnů v kalendáři. Pravidlo zůstává stejné – konec letního času vždy připadá na poslední říjnovou neděli.
A právě letos tato neděle vychází na 25. říjen, což je vůbec nejčasnější možné datum v celém roce. Dříve už to kalendářově přijít nemůže. Naopak v roce 2027 se změna posune až na samotný konec měsíce – poslední neděle tehdy připadne na 31. října. Rozdíly mezi jednotlivými roky tak dosahují až šesti dnů.
Co změna znamená pro každodenní život
Návrat ke standardnímu času přinese viditelné změny v každodenním rytmu. Ráno se bude rozednívat dříve, což ocení zejména ti, kdo vstávají za tmy. Na druhou stranu odpoledne a večer se začne stmívat výrazně dřív, což může působit depresivně a ovlivnit náladu i energii.
Většina moderních zařízení si s přechodem poradí sama. Telefony, počítače nebo chytré hodinky se automaticky přepnou podle harmonogramu Evropské unie. Ruční zásah bude potřeba u klasických nástěnných hodin, budíků nebo některých domácích spotřebičů, kde není automatická aktualizace času.
Střídání letního a zimního času v členských zemích EU pokračuje i nadále, přestože Evropská unie již dříve plánovala tuto praxi zrušit. Původně mělo ke zrušení střídání dojít v roce 2021, členské státy se však nedokázaly shodnout na tom, který čas si ponechat natrvalo. Debata tak uvázla a střídání bylo prozatímně prodlouženo.
Jak si zapamatovat správný termín
Pro letošní rok stačí mít v hlavě neděli 25. října. Harmonogram změn je v rámci EU zveřejněn na několik let dopředu, takže se můžete připravit i na další roky. Klíčem je pamatovat si pravidlo poslední říjnové neděle, které platí bez výjimky.
Změna času s sebou tradičně nese diskuse o jejím smyslu. Zatímco někteří oceňují delší večery v létě, jiní poukazují na negativní dopady na zdraví a biorytmus. Dokud však nedojde k politické shodě na úrovni celé Evropy, budeme si hodiny přestavovat i nadále. A letos si to budeme muset zapamatovat o týden dříve než loni.
Zdroje článku: centrum.cz, idnes.cz, e15.cz, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová