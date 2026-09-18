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Náhlý kolaps Daniely Brzobohaté. Zachraňovat ji musel Leoš Mareš

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Slavnostní uvedení třetí řady Zrádců se pro Danielu Brzobohatou na chvíli změnilo v nepříjemnou situaci. Moderátorce se během večera udělalo nevolno, zbledla a musela si odpočinout na schodech. Pomoc jí poskytli lidé ze štábu a později se u ní zastavil také Leoš Mareš.
Náhlý kolaps Daniely Brzobohaté. Zachraňovat ji musel Leoš Mareš

Náhlý kolaps Daniely Brzobohaté. Zachraňovat ji musel Leoš Mareš

Zdroj: nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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