Mléčné skleničky z myčky zachrání ocet za pár korun. Stačí ho ohřát a nechat působit, zákal zmizí během hodiny

Bílý povlak na skle vzniká hlavně tam, kde kohoutková voda obsahuje hodně vápníku a hořčíku. Minerály se při mytí usadí na povrchu, zaschnou a vytvoří film, který připomíná mléčnou clonu. Kyselina octová v obyčejném kuchyňském octu s tímto filmem reaguje, rozbíjí uhličitan vápenatý a převádí ho do rozpustné formy. Stejný princip platí pro kyselinu citronovou i čerstvou citronovou šťávu. Klíčové ovšem je poznat, jestli jde skutečně o minerální usazeninu, kterou lze smýt, nebo o trvalé naleptání skla, proti němuž žádná domácí kyselina nepomůže.
Rychlý test octem prozradí, zda má záchrana smysl
Než se pustíte do namáčení celé sady sklenic, stačí jednoduchá zkouška. Namočte kousek hadříku do bílého octa a jemně promnete zakalené místo. Pokud film povolí a sklo pod ním prosvítá čistě, máte co do činění s vratnou minerální usazeninou. Když matný nádech zůstane a povrch se zdá drsný pod prsty, pravděpodobně už myčka sklo trvale poznamenala. Výrobce Whirlpool tento stav označuje jako chemické naleptání povrchu. V takovém případě žádná lázeň zákal neodstraní a realistickou variantou bývá výměna.
Postup krok za krokem: od octové lázně po křišťálový výsledek
Ohřejte vodu na teplotu příjemnou na dotek, kolem 40 až 50 °C. Vyšší teplota urychluje chemickou reakci, protože dodává molekulám víc energie ke srážkám s vápenatými usazeninami. Do mísy nalijte směs teplé vody a octa zhruba v poměru jedna ku jedné, případně rozpusťte dvě polévkové lžíce kyseliny citronové na litr vody. Skleničky ponořte a nechte působit.
Whirlpool uvádí patnáct minut jako základ, Bosch u silnějších nánosů doporučuje delší odmočení. Realisticky počítejte s patnácti minutami až zhruba hodinou podle toho, jak mohutný povlak se na skle usadil. Po vyjmutí sklenice ručně umyjte v teplé vodě s kapkou saponátu, důkladně opláchněte a ihned osušte utěrkou z mikrovlákna. Zbytková vůně octa po oplachu a osušení mizí.
Kdo chce kyselinu aplikovat přímo v myčce, může spustit prázdný cyklus s mističkou octa na horním koši. Zásadní podmínka: bez mycího prostředku. Alkalický detergent kyselost octa neutralizuje, takže by celá operace přišla vniveč. A ještě jedno bezpečnostní pravidlo: ocet ani kyselinu citronovou nikdy nemíchejte s chlórovými čističi. Podle
CDC při kontaktu kyseliny s chlornanem vzniká toxický plynný chlor. Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Ocet versus kyselina citronová: co vybrat pro české domácnosti
Obě látky patří mezi slabé organické kyseliny a na vodní kámen zabírají srovnatelně. Rozdíl tkví spíš v praktických detailech:
Kvasný ocet 8 % Kyselina citronová Orientační cena (září 2026) 12,90 Kč / 1 l (Tesco) 10,90 Kč / 20 g sáček (Tesco); 189 Kč / 1 kg (dm) Forma Tekutina, ihned k použití Prášek, nutné rozpustit Vůně Výrazná, po oplachu odezní Neutrální až jemně citrusová Dostupnost Každý supermarket Supermarket (malé sáčky), drogerie (větší balení)
Komu vadí octový zápach, sáhne po citrónovce. Kdo řeší hlavně cenu a okamžitou dostupnost, vyhrává ocet. Laboratorní srovnání účinnosti obou látek konkrétně na skle z myčky se nám nepodařilo dohledat, takže volba zůstává věcí osobní preference.
Proč myčka zakaluje sklo a jak tomu předejít nastavením
Tvrdost vody se v Česku dramaticky liší obec od obce. Pražské vodovody a kanalizace řadí hlavní město do pásma měkké až středně tvrdé vody. Jenže třeba v Měňanech na Berounsku naměřili 4,59 mmol/l, hodnotu spadající do kategorie velmi tvrdé vody. Naopak Dolní Hradiště u Plzně hlásí jen 1,2 mmol/l. Kdo bydlí v oblasti s tvrdší vodou, bude mít se zákalem na skleničkách potíže častěji.
Prevence stojí na několika pilířích:
Změkčovač v myčce – zkontrolujte manuál a nastavte stupeň podle lokální tvrdosti. Údaj zjistíte na webu svého vodárenského podniku. Regenerační sůl – doplňujte pravidelně; kilogramové a půlkilogramové balení se v drogeriích pohybují kolem 50–60 Kč. Leštidlo – pomáhá vodě stékat z povrchu a omezuje kapky, v nichž minerály zasychají. Základní varianta od dm vyjde na 37,50 Kč za litr. Správné dávkování detergentu – přebytek alkalického prostředku zvyšuje riziko leptání, nedostatek zase nechává na skle zbytky. Šetrný program pro sklo – Bosch nabízí režim Glass 40 °C, obecně platí držet se pod 60 °C. Vysokoteplotní hygienické cykly patří na prkénka a hrnce, ne na tenké skleničky. Skládání – sklenice otočte dnem vzhůru a rozmístěte tak, aby z nich voda volně odtékala.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková