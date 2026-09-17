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Špenát na podzim: Jak vypěstovat skvělou úrodu bez starosti!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Není vhodnější rostlinou pro podzimní výsev, než špenát! Miluje chladnější počasí, takže můžete sklízet i když už teploty klesají. Díky tomu, že se pustíte do podzimního pěstování špenátu, vlastně získáváte výhodu – rostliny netrápí slunce ani letní vedra, které by vysušovaly a nutily rostlinu do květu. To znamená, že můžete sklízet svěže zelené listy, které navíc chutnají naprosto famózně. Vyberte proto vhodné stanoviště a dopřejte svým rostlinkám trochu péče.
špenát
Zdroj: Pixabay
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
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