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Japonští mistři metalové show v extravagantních kostýmech odvařili Prahu. Výrazný make-up, hudební smršť a jásot fanoušků až do poslední sekundy

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Japonská metalová kapela JILUKA se po loňské zastávce na festivalu Rock For People vrátila do České republiky. Tentokrát nabídla fanouškům svou první klubovou show u nás, která byla již tradičně plná metalu, elektroniky, extravagantní stage presence - a hlavně insane energie.
Japonští mistři metalové show v extravagantních kostýmech odvařili Prahu. Výrazný make-up, hudební smršť a jásot fanoušků až do poslední sekundy

Japonští mistři metalové show v extravagantních kostýmech odvařili Prahu. Výrazný make-up, hudební smršť a jásot fanoušků až do poslední sekundy

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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