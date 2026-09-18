Japonští mistři metalové show v extravagantních kostýmech odvařili Prahu. Výrazný make-up, hudební smršť a jásot fanoušků až do poslední sekundy

Pokud vám jméno JILUKA nic neříká, jde o jednoho z nejrychleji rostoucích zástupců současné japonské metalové scény. Kapela hraje v sestavě Ricko (zpěv), Sena (kytara), Boogie (baskytara) a Zyean (bicí) - a v této podobě funguje již od roku 2015. Svůj současný a velice charakteristický sound si čtveřice vypracovala postupně přes visual kei, deathcore až po současnou formu, kterou sami označují jako Electro Gothic Metal. Ke klasickým tvrdým kytarám a breakdownům se tak ještě přidává výrazná a heavy elektronika hraničící s trapem a dubstepem.
Do Česka se JILUKA vrátili v pátek 11. září v rámci své 2026 WORLD TOUR「DeViLs」. U nás to byla teprve druhá šance, jak je vidět naživo. Byla to také vůbec první možnost, kdy mohlo české publikum vidět JILUKA v klubovém prostředí. To se českým fans očividně líbilo, a proto se koncert přesunul z původního Rock Café do většího, žižkovského Distriktu, kde se následně vyprodal.
Foto: Se svolením Ian Wolfgrief / AsianStyle Foto: Se svolením Ian Wolfgrief / AsianStyle Foto: Se svolením Ian Wolfgrief / AsianStyle Foto: Se svolením Ian Wolfgrief / AsianStyle Od prvního tónu nonstop energie
Show otevřeli skladbou DeViLs, po níž navazovaly KVLT, Divine Error a Faizh. Oproti zmiňovanému Rock For People mělo klubové vystoupení zase trochu jinou energii, velice specifickou pro klubové prostředí. Právě malá vzdálenost mezi publikem a kapelou (mezi pit barrier a stage bylo tak málo místa, že jsem tam s foťákem sotva proklouzl) dala vyniknout obrovské energii a stage presence celé kapely. K tomu také patří i výše zmiňovaná vizuální stránka, která je jedním z hlavních rozpoznávacích znaků této čtveřice. Velká inspirace goth, rave a visual kei estetikou i make-up jsou přirozenou součástí jejich koncertů. Bylo zajímavé sledovat, že i čeští fans se na tento koncert velice dobře připravili. Bavilo mě, kolik lidí si dalo záležet na outfitech a na svém vzhledu. Velkou část publika tvořili mladší fans - a to je dobrá připomínka toho, že i tato tvrdší hudba je může bavit a má jim stále co nabídnout.
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V setu dále zazněly skladby BaLa-DeDa, Screamer, ELIZA a Raison d'etre. Právě po tomto songu přišlo na řadu sólo bubeníka (Zyean), který na sebe na několik minut strhl pozornost celého klubu. Nemusím zmiňovat, že to bylo perfektní jako vždy, ostatně jako výkony všech ostatních band members!
Foto: Se svolením Ian Wolfgrief / AsianStyle Foto: Se svolením Ian Wolfgrief / AsianStyle Foto: Se svolením Ian Wolfgrief / AsianStyle Foto: Se svolením Ian Wolfgrief / AsianStyle
Druhá část v sobě nesla stejnou nepovolující energii. KUMARI a Eclipse - a pak OVERKILL, S4VAGE, BLVCK a VENOM. Několik skvělých singlů reprezentujících jejich top skladby ze současné éry, které definují styl Elektro Gothic Metal.
Pro mě osobně to bylo již páté setkání s kapelou JILUKA naživo. Jako fotograf jsem měl tu čest je fotit v Budapešti a Bratislavě a jako fanoušek jsem je viděl ještě v Paříži i Tokiu v rámci finále jejich loňské tour WORLD TOUR 2025「THE KVLT」. Každý z těchto koncertů měl svou skvělou energii a pokaždé šlo o top zážitek. Tentokrát to ovšem mělo ještě tu přidanou hodnotu, že jsem nemusel nikam cestovat, pouze dojet pár stanic autobusem na Žižkov a užít si je doma. Vidět vyprodaný Distrikt, kde se pařilo od začátku do konce, bylo skvělé.
https://www.youtube.com/watch?v=mJbnnhCUp5g
JILUKA ukázali, že jejich druhá zastávka v České republice nebyla žádnou náhodou, Praha se dokonce stala první vyprodanou zastávkou evropské části letošního turné DeViLs, a to i potom, co se přesunula do většího klubu. Dokážu si představit, že pokud to tak půjde dál, příště jim bude i Distrikt malý.
Zdroj: Autorský text