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Kateřina Brožová vyrazila na dovolenou s dcerou. Společné fotografie zaujaly fanoušky na první pohled

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Kateřina Brožová si závěr léta zpříjemnila cestou do Turecka, kam tentokrát nevyrazila sama. Společnost jí dělala její čtyřiadvacetiletá dcera Kateřina. Herečka se několika záběry z jejich společného pobytu pochlubila také na sociálních sítích a pozornost sledujících okamžitě přitáhla výrazná podoba obou žen.
Kateřina Brožová vyrazila na dovolenou s dcerou. Společné fotografie zaujaly fanoušky na první pohled

Kateřina Brožová vyrazila na dovolenou s dcerou. Společné fotografie zaujaly fanoušky na první pohled

Zdroj: nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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