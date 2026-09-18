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Znojemský most u Cityparku se promění, obchodní centrum se bude finančně podílet

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V krajském městě pokračují přípravy na velkou uzavírku, která ovlivní na několik měsíců provoz v celé Jihlavě. Příští rok má jít k zemi Znojemský most, což na půl roku přetne jeden z nejvytíženějších dopravních tahů v kraji.
Znojemský most u Cityparku se promění, obchodní centrum se bude finančně podílet

Znojemský most u Cityparku se promění, obchodní centrum se bude finančně podílet

Zdroj: Martin Singr
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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