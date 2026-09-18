Znojemský most u Cityparku se promění, obchodní centrum se bude finančně podílet

Oprava mostu z roku 1952, po kterém denně projede až dvacet tisíc aut, bude v režii hejtmanství. Magistrát však bude chtít v lokalitě řadu úprav, za které zaplatí. Za tímto účelem vznikla studie, kterou nebude platit jen město. „Domluvili jsme se, že Citypark zaplatí padesát procent, je to 190 tisíc. Jedná se o studii, která zahrnuje zastávky, pobytové schody a podobně. Smlouva také řeší, kdo se pak bude o nové prvky starat,“ popsal primátor Petr Ryška (ODS a KDU-ČSL).
Rekonstrukce má začít příští rok v dubnu a běžný provoz by se měl na most vrátit v listopadu. Stavbaři odstraní stávající most na úroveň základů, nahradí ho třípólová předpjatá nosná konstrukce, po které povede nová vozovka širší o téměř dva metry. Hejtmanství zaplatí rekonstrukci mostu a navazujícího úseku silnice v délce 156 metrů. Zajistí také vybudování provizorní objízdné trasy údolím Koželužského potoka pro městskou hromadnou dopravu a složky integrovaného záchranného systému i náhradní stezku pro pěší.
Řeší se hnízdění ptáků i provizorní vozovna
Magistrát nechá vybudovat autobusový záliv a chodníky, také se postará o úpravu křižovatky ulic Znojemská a U Dlouhé stěny. Mezi mostem a obchodním centrem pak bude pobytové schodiště. Velkým tématem je pak zabránění hnízdění ptáků v mostu, ke kterému nyní dochází. „Snažíme se všechno maximálně schovat do konstrukcí, aby tam nezůstala viditelná potrubí nebo skuliny, kde by se holubi mohli hnízdit,“ poodhalil již dříve jihlavský radní David Beke (ODS a KDU-ČSL).
Perličkou je, že Dopravní podnik města Jihlavy bude muset využívat jinou vozovnu. Rekonstrukce mostu totiž prakticky odřízne tu stávající v Brtnické ulici od zbytku Jihlavy. Autobusy nebo parciální trolejbusy místo objedou, ty standardní ale bez trolejí jet nemohou. A podmínkou dotací, se kterými jsou vozy pořizované, je každý rok najet minimálně třicet tisíc kilometrů. „Budeme muset klasické trolejbusy vystrčit někam za výluku, připravit improvizovanou vozovnu na hlavním nádraží nebo na Zadním Bedřichově a mít je tam,“ řekl k situaci před časem šéf dopravního podniku Radim Rovner.
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Cenovka za nový most má být dle předpokladů 115 milionů, firmu chce Kraj Vysočina najít letos na podzim. „Rekonstrukce mostu ve Znojemské ulici patří mezi nejvýznamnější dopravní investice, které v krajském městě připravujeme. Nejde jen o nový most, ale o komplexní úpravu celého prostoru. Společný postup s městem Jihlava nám umožní koordinovat všechny stavební práce a zkrátit dobu dopravních omezení,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný (SOCDEM).