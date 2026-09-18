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Nová brněnská aréna bude mít vlastní pivo. O názvu desítky rozhodnou lidé

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V nové brněnské aréně poteče z píp Starobrno. Pivovar uspěl ve výběrovém řízení a pro multifunkční halu připravil také speciální desetistupňové pivo. Jak se novinka bude jmenovat, rozhodnou sami návštěvníci. Poprvé ji ochutnají už poslední zářijový víkend.
Nová brněnská aréna bude mít vlastní pivo. O názvu desítky rozhodnou lidé

Nová brněnská aréna bude mít vlastní pivo. O názvu desítky rozhodnou lidé

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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