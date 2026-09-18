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Andrej Babiš během koncertu znepokojil veřejnost: Jeho chování k seniorkám a mladým dívkám lidé fotili a natáčeli

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Andrej Babiš v Litoměřicích zamířil během koncertu Michala Davida přímo mezi návštěvníky a začal objímat ženy všech generací.
Fotografie Andreje Babiše

Fotografie Andreje Babiše

Zdroj: Foto: Nextfoto, Andrej Babiš na setkání k 9. výročí televize XTV, Xaver Live a Radio Xaver v dubnu 2026
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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