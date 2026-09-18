Andrej Babiš během koncertu znepokojil veřejnost: Jeho chování k seniorkám a mladým dívkám lidé fotili a natáčeli

KOMENTÁŘ / Andrej Babiš v Litoměřicích zamířil během koncertu Michala Davida přímo mezi návštěvníky a začal objímat ženy všech generací.
Ze záběrů, které Andrej Babiš sám zveřejnil na Instagramu, je vidět, že si premiér návštěvu Zahrady Čech tentokrát užíval plnými doušky, jak jsme si v redakci In-Lifestyle.cz všimli. Jakmile totiž zazněl hit Děti ráje, nepostával jenom někde stranou. Neohroženě šel mezi přítomné lidi, pózoval s úsměvem na fotkách, trochu i tančil, přijímal objetí a některá dokonce sám rozdával. Nutno uznat, pro sociální sítě velice vděčný materiál.
Koncert plnými doušky místo politického odstupu
Andrej Babiš byl 11. září v Ústeckém kraji, kde měl také pracovní program. Během dne se následně zúčastnil i zahájení 50. ročníku veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích, předání nových sanitek krajské záchranné službě a dalších oficiálních zastávek, přičemž většinu zastávek prezentoval na svém Instagramu. Večer ale začal převládat jiný obraz. Politik, který se na chvíli snaží nebýt politikem.
V redakci In-Lifestyle nás na tom nezaujalo ani tak samotné objímání žen z publika, i když bylo z videa opravdu bujaré a uvolněné. Viditelný byl ten rychlý střih mezi dvěma rolemi. Odpoledne program, protokol, doprovod ministra Aleše Juchelky. Za pár hodin Michal David, úsměvy do mobilů a těsný kontakt s lidmi pod pódiem.
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Bezprostřednost, nebo přesně cílený obraz?
Dají se říct dvě věci současně. Babiš se na veřejné akci může chovat uvolněně, pokud tím nikoho neobtěžuje. Jenže u politika jeho významu se podobná gesta jen těžko oddělují od obrazu, který dlouhodobě skládá dohromady. Když se video následně objeví na jeho vlastním profilu s poznámkou, že si akci užili, už to není jen historka z večera vykládaná mezi přáteli. Je to také vzkaz zacílený směrem k publiku, nebo minimálně jeho sledujícím.
Kontakt s lidmi může samozřejmě působit srdečně, místy ale až možná moc podle příručky. Návštěvníci různých věkových kategorií, známý refrén, úsměvy, společné fotky a dojem, že člověk s mocí je vlastně jeden z těch, kdo stojí dole v davu. Kdyby takové záběry nebyly náhodným vedlejším produktem večera, ale součástí komunikačního uvažování, nebylo by na tom nic tajemného. Vlastně jen dobře vycvičený politický instinkt.
Ať už za tím ale stojí promyšlená komunikace, nebo prostě jen Babišova povaha, jednu věc mu upřít nejde. V kontaktu s lidmi se umí uvolnit a působit přirozeně. Ne každý politik dokáže tak snadno přepnout z oficiálního programu do podobně bezprostřední nálady, obejít lidi pod pódiem, nechat se fotit a ještě se přidat k zábavě.
Část veřejnosti to může dráždit
Podobné okamžiky ale mají i rub. Jednomu divákovi přijdou lidské, druhého mohou znepokojovat. U premiéra, který ještě před chvílí absolvoval oficiální program, může těsné objímání cizích žen působit jako něco přehnaného navíc. Ne nutně důvod k pohoršení, ale jakési přehrávání se tu vycítit dá. Funkce se totiž nedá na večer úplně odložit do šatny, ať to je, nebo není promyšlené.
Dneska politik nemusí čekat na fotografa z agentury nebo večerní televizní reportáž. Stačí telefon, několik dobře zvolených záběrů a během pár minut může veřejnosti ukázat přesně tu část svého dne, kterou chce ukázat. Proto autenticita v politice trochu paradoxně často vzniká před objektivem a následně se šíří prostřednictvím pečlivě vybraného obsahu.
Neznamená to, že každé objetí nebo každý úsměv je předem naplánovaná politická taktika. Člověk může být jednoduše v dobré náladě a užívat si koncert. U vrcholného politika ale podobné momenty dostávají další význam už jen proto, že je sledují tisíce lidí. Z běžného večera se tak může stát malý politický obraz: premiér mezi lidmi, bez přísného protokolu, jako někdo, kdo se od nich příliš neliší. A v tom spočívá síla i úskalí podobné prezentace.
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Autorský text komentář In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Znepokojivé chování Andreje Babiše během koncertu Michala Davida: Tulil se k seniorkám a mladým dívkám byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.