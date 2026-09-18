V letovém režimu nejde volat ani psát, ale GPS signál z družic prochází dál. Telefon u okénka zaměří polohu i bez internetu

Žádná mobilní síť, žádné Wi-Fi, jen zapnutý letový režim. Vypadá to jako chyba systému, jenže za tím stojí jednoduchý fyzikální princip: GPS přijímač ve vašem smartphonu nepotřebuje nic vysílat. Družice na oběžné dráze šíří jednosměrný signál směrem k Zemi a telefon ho pouze zachytává, podobně jako rádio ladí stanici, aniž by cokoli odesílalo zpět. Letový režim přitom cílí výhradně na vysílací moduly: mobilní data, Wi-Fi, Bluetooth. Pasivní příjem satelitního signálu do tohoto zákazu nespadá.
Proč GPS přežije letový režim a mobilní síť nikoli
Celý trik spočívá v architektuře globálního polohového systému. Podle oficiálního portálu GPS.gov tvoří uživatelský segment výhradně přijímače, které zachycují signály z konstelace družic a z naměřených dat dopočítávají souřadnice. Telefon v tu chvíli funguje jako pasivní senzor a nevysílá jedinou radiovou vlnu.
Mobilní síť a Wi-Fi operují na opačném principu. Obě technologie vyžadují obousměrnou komunikaci: telefon vysílá i přijímá. Právě proto je letový režim vypíná. Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) ve svých pravidlech záměrně rozlišuje aktivně vysílající zařízení (T-PED) a zařízení bez aktivního vysílání. Jakmile přepnete telefon do letového režimu, přestane vysílat, a tím splní regulační požadavek. GPS čip uvnitř ovšem dál naslouchá družicím, pokud mu to dovolíte v nastavení polohových služeb.
Tři podmínky, bez kterých satelitní poloha na palubě selže
Samotná existence GPS čipu ještě nezaručuje, že nad Středozemním mořem uvidíte svou polohu. Musíte splnit trojici předpokladů:
- Sedadlo u okénka. Apple ve své dokumentaci výslovně upozorňuje, že stěny, střechy i další překážky blokují přímou viditelnost na družice. Trup letadla je kovový plášť, signál jím nepronikne. Okénko je jediná cesta, kudy se satelitní vlny dostanou k anténě telefonu. FAA u přenosných GPS antén dokonce zmiňuje nutnost bočního nebo čelního okna pro použitelný příjem.
- Zapnuté polohové služby. Na iPhonu zkontrolujte Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Polohové služby. Na Androidu hledejte Přesnost polohy. Bez aktivovaného oprávnění k poloze aplikace souřadnice z GPS čipu vůbec nedostane.
- Trpělivost na první zaměření. Bez asistence mobilní sítě trvá takzvaný studený start výrazně déle. Apple uvádí, že nalezení všech viditelných družic může zabrat několik minut a přesnost se zvyšuje postupně. Počítejte s tím, že modrý bod nenaskočí okamžitě po vzletu.
Offline mapy: rozdíl mezi tečkou na prázdné ploše a skutečným zážitkem
Zaměřit polohu je polovina úkolu. Druhá polovina, tedy zobrazit pod modrým bodem smysluplnou mapu, vyžaduje přípravu ještě na zemi. Bez datového připojení Google Maps zobrazí souřadnice nad šedou prázdnotou, pokud nemáte předem staženou oblast.
Google v nápovědě popisuje, že stažené offline oblasti umožňují navigaci i bez internetu, ovšem s omezeními: chybí dopravní informace v reálném čase a některé režimy navigace. Pro palubní sledování trasy to bohatě stačí, vidíte terén, města, řeky, hranice států.
Alternativy existují. OsmAnd staví celou navigaci na předem stažených mapových balíčcích, Organic Maps propaguje plnou použitelnost bez jakéhokoli připojení. Princip zůstává univerzální: GPS dodá souřadnice operačnímu systému a libovolná mapová aplikace je vykreslí, pokud disponuje lokálními daty.
Co na to české aerolinky a evropské předpisy
Smartwings ve svých veřejných pravidlech povolují telefony, tablety i notebooky v letovém režimu po celou dobu letu. Na části spojů dokonce samy instruují cestující, aby po přepnutí do letového režimu znovu zapnuli Wi-Fi a připojili se k palubní zábavní síti MyWings Network. Letový režim tedy automaticky neznamená absolutní digitální ticho; dopravce sám počítá s tím, že si cestující lokální bezdrátové funkce opět aktivují.
Z regulačního pohledu stojí celý systém na jednoduché logice: dopravce prokáže odolnost letadla vůči rušení a na základě toho povolí konkrétní režimy použití elektroniky. EASA v pravidlech pro letový provoz stanoví, že dopravce nesmí povolit zařízení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit systémy letadla, a posádka může použití kdykoli omezit. GPS jako čistě přijímací služba do kategorie rizikových vysílačů nespadá.
Kdy trik s GPS nad mraky narazí na své hranice
Podle nás je nejpřekvapivější zjištění celého tématu právě to, jak málo cestujících tuší, že jejich telefon se na palubě chová jako pasivní družicový přijímač. Zároveň je fér dodat, kde tento postup naráží na praktické meze. Google v nápovědě Maps pro Android i iPhone uvádí letový režim jako možnou příčinu zastaralé nebo nepřesné polohy. Apple omezuje GPS dostupnost na iPhony a iPady ve verzi Wi-Fi + Cellular; čistě Wi-Fi modely iPadu satelitní čip postrádají. A Google upozorňuje, že ne každé zařízení s Androidem disponuje všemi relevantními signály a senzory. Formulace „funguje na každém telefonu“ by tedy byla zavádějící; přesnější je říct „u většiny moderních smartphonů, ale s různou spolehlivostí“.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková