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V letovém režimu nejde volat ani psát, ale GPS signál z družic prochází dál. Telefon u okénka zaměří polohu i bez internetu

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Představte si, že letíte nad Alpami, koukáte z okénka a na displeji telefonu se pohybuje modrý bod přesně po trase letu.
V letovém režimu nejde volat ani psát, ale GPS signál z družic prochází dál. Telefon u okénka zaměří polohu i bez internetu

V letovém režimu nejde volat ani psát, ale GPS signál z družic prochází dál. Telefon u okénka zaměří polohu i bez internetu

Zdroj: Foto: Bakkedal / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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