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Pečicí papír mimo troubu: statická elektřina v sušičce, čistá žehlička i rovné pečivo

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Pečicí papír mimo troubu: statická elektřina v sušičce, čistá žehlička i rovné pečivo. Roli pečicího papíru berete do ruky kvůli sušenkám, a přitom umí ušetřit práci i mimo troubu. Jde o papír se silikonovou vrstvou, který snáší teplo trouby. Voskovaný papír je jiná věc: vosk se při žehlení a pečení taví. Držte se tedy pečicího, ne balicího. Doma s ním zkrotíte statickou elektřinu, seberete špínu z žehličky a vyklopíte korpus, aniž by se přilepil ke formě.
Pečicí papír mimo troubu: statická elektřina v sušičce, čistá žehlička i rovné pečivo

Pečicí papír mimo troubu: statická elektřina v sušičce, čistá žehlička i rovné pečivo

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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