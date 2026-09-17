Pečicí papír mimo troubu: statická elektřina v sušičce, čistá žehlička i rovné pečivo. Roli pečicího papíru berete do ruky kvůli sušenkám, a přitom umí ušetřit práci i mimo troubu. Jde o papír se silikonovou vrstvou, který snáší teplo trouby. Voskovaný papír je jiná věc: vosk se při žehlení a pečení taví. Držte se tedy pečicího, ne balicího. Doma s ním zkrotíte statickou elektřinu, seberete špínu z žehličky a vyklopíte korpus, aniž by se přilepil ke formě.
Eliminace statické elektřiny z oblečení
Po sušičce se syntetika lepí k sobě a praská u rukávu. Některé domácnosti proto do bubnu přihodí jeden list pečicího papíru. Tenký arch se tře o prádlo a statický náboj aspoň částečně stáhne, prádlo bývá i o něco měkčí na omak. Papír vložte volně, ať nezalepí filtr ani otvor topení, a použijte krátký program. Když je prádlo hodně syntetické, papír statiku jen zmírní. Trvalejší pomoc dají vlněné koule nebo nižší teplota sušení. Voskovaný papír do sušičky nedávejte.
Snadné čištění žehličky i ochrana jemných látek
Na žehlicí ploše ulpí škrob, lepidlo z nažehlovačky nebo kousek tavného vlákna. Žehličku nechte na nízké suché teplotě, bez páry. Na prkno položte list pečicího papíru, případně ho lehce posypte solí, a pomalu po něm jezděte. Nános se chytí na papír. Silně připečenou plochu neškrábejte nožem. Stejný list použijte jako podložku při žehlení hedvábí nebo saténu: teplo se rozloží a na látce zůstanou menší fleky od vody. Papír je po přejetí horký, odkládejte ho opatrně.
Foto: Pixabay
Tip: V září potřebuje zvýšenou pozornost též trávník. Dejte na rady odborníka.
Dosažení dokonalého pečení bez přilepení
Před nalitím těsta vyložte formu tak, aby papír přesahoval přes okraj. Korpus pak zvednete za cípy. Olej nebo máslo dejte jen v tenké vrstvě pod papír, ať list po plechu neujíždí. Papír brání připečení a usnadní mytí. Rovnoměrné pečení pořád drží teplota trouby a barva plechu, papír sám o sobě koláč nezarovná. Vysoký gril papír nesnáší, v horkovzdušné troubě stačí běžná teplota podle návodu na roli. Čistý, jen omaštěný list můžete po utření použít znovu, dokud nezkřehne a neztmavne. Z papíru vystřihnete i košíčky na muffiny. Na vále rozválejte křehké těsto mezi dvěma listy, nemusíte dosypávat mouku.
Zdroje info: Autorka, https://living.iprima.cz/pecici-papir-neni-jen-na-peceni-195498, https://www.housedigest.com/1735541/iron-clothes-protect-delicates-heat-stains-parchment-paper-hack/, https://www.hunker.com/2114202/uses-for-parchment-paper-kitchen-home-tricks/, https://www.kingarthurbaking.com/blog/2022/04/14/reusing-parchment
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Pečicí papír mimo troubu: statická elektřina v sušičce, čistá žehlička i rovné pečivo first appeared on Naše zahrada.