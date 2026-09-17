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Máte na záhonu červenou řepu? Dejte si pozor na zálivku

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Pěstujete červenou řepu? Pak mějte na paměti, že září přináší na zahradu kratší dny, nižší teploty a postupně také méně intenzivní odpařování vody. Právě proto se mění i potřeby červené řepy. Jak je to se zálivkou v září?
Máte na záhonu červenou řepu? Dejte si pozor na zálivku

Máte na záhonu červenou řepu? Dejte si pozor na zálivku

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

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