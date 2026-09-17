Máte na záhonu červenou řepu? Dejte si pozor na zálivku

Pěstujete červenou řepu? Pak mějte na paměti, že září přináší na zahradu kratší dny, nižší teploty a postupně také méně intenzivní odpařování vody. Právě proto se mění i potřeby červené řepy. Jak je to se zálivkou v září?
Méně znamená více
Během léta červená řepa spotřebovává více vody kvůli vysokým teplotám a silnému odparu. V září se ale situace mění. Pokud pravidelně prší a půda zůstává vlhká, není nutné záhon automaticky zalévat podle letního režimu. Mnohem lepší je před každou zálivkou zkontrolovat stav půdy. Pokud je několik centimetrů pod povrchem stále vlhká, další vodu řepa nepotřebuje. Zalévejte spíše méně často a podle skutečných podmínek na záhonu.
Pozor na prudké střídání sucha a vody
Úplně vyschnout by půda před sklizní také neměla. Velké výkyvy mezi dlouhým suchem a následnou velmi vydatnou zálivkou mohou vést k praskání plodů. Prasklá řepa se navíc hůře skladuje a rychleji podléhá kažení. Ideální je proto udržovat půdu mírně a pokud možno rovnoměrně vlhkou. Zvlášť důležité je to na lehkých písčitých půdách, které vodu rychle ztrácejí. Naopak těžká půda může zadržovat vláhy dostatek i bez pravidelného zalévání.
Před sklizní se vyplatí ubrat
Jak se blíží plánovaný termín sklizně, není důvod udržovat záhon stejně mokrý jako v nejteplejší části sezony. Pokud přijde déšť, nechte půdu přirozeně oschnout a se zálivkou počkejte. Výjimkou je delší období bez srážek a výrazně suchá půda. Červenou řepu sklízejte za suchého dne, pokud to počasí dovolí. Po vytažení ji neomývejte, pokud ji plánujete skladovat. Stačí odstranit přebytečnou zeminu a nať zakroutit nebo odříznout tak, aby zůstala jen krátká část.
Tip: Recept na nakládanou řepu na polský způsob.
Foto: Pixabay
Září rozhoduje i o kvalitě úrody
Správně načasovaná zálivka je jedním z jednoduchých způsobů, jak před podzimní sklizní podpořit kvalitní úrodu. Nejde přitom o to řepu v září úplně přestat zalévat, ale přizpůsobit množství vody počasí, půdě a aktuálním potřebám rostlin. Kdo bude v září pokračovat v letním režimu zalévání bez ohledu na déšť a teploty, může rostlinám spíše uškodit. Kontrola půdy před každou zálivkou zabere jen chvíli a může zabránit zbytečnému přemokření záhonu.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Máte na záhonu červenou řepu? Dejte si pozor na zálivku first appeared on Naše zahrada.