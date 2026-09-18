Teplé dny vystřídá prudká změna. Meteorologové prozraidli, kdy do Česka dorazí první mrazyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Teplé dny vystřídá prudká změna. Meteorologové prozraidli, kdy do Česka dorazí první mrazy
Dovolená v turecké Antalyi se pro čtyřiadvacetiletého Willa Pontera během několika sekund změnila v boj o...
Silné bouřky zasáhly v pátek 18. září několik oblastí Kypru. Nejvýraznější byly během noci a rána na západě...
Měla to být společná cesta, na kterou budou ještě dlouho vzpomínat. Pro Bethany Clarke se ale pobyt v Laosu...
Rozsáhlé požáry zasáhly Amalfitánské pobřeží i sousední Sorrentský poloostrov. Plameny se dostaly do...
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