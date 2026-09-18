S prvními chladnými večery to Češi znovu dávají do kamen. Kontrola doma může skončit pokutou až 50 000 Kč

Provozovatel kamen nebo kotle má povinnost používat paliva, která splňují stanovené požadavky a zároveň jsou určená výrobcem daného zařízení. Právě druhá část pravidla bývá někdy přehlížena. Nestačí tedy, že určitý materiál dobře hoří. Rozhodující je také to, zda jej lze v konkrétním typu kamen či kotle skutečně spalovat. Porušením zákona může být například používání paliva, které výrobce zařízení vůbec nepřipouští. U fyzické osoby patří spalování paliva neurčeného výrobcem mezi přestupky, za které lze uložit pokutu až 50 000 korun.
Ještě přísnější pravidla platí pro odpad. Běžný domácí kotel nebo krbová kamna nejsou zařízením určeným ke spalování odpadu. Do ohně proto nepatří například plasty, odpadní oleje ani zbytky chemicky ošetřeného dřeva. Ministerstvo životního prostředí výslovně upozorňuje také na dřevotřísku a další lepené dřevo. Při jejich spalování mohou vznikat škodlivé látky a zároveň se může poškodit samotný kotel, kamna i spalinové cesty. Problémem může být také zvýšené zanášení dehtem a následné riziko požáru.
Úředník nemůže přijít bez předchozího postupu
Představa, že úředníci mohou při každém podezření jednoduše zazvonit a požadovat vstup ke kamnům, ale není správná. U spalovacího zdroje umístěného v rodinném domě, bytě nebo objektu pro rodinnou rekreaci zákon stanovuje konkrétní postup. Pokud vznikne důvodné podezření na porušování povinností a situaci není možné prokázat bez kontroly zdroje, obecní úřad obce s rozšířenou působností nejprve provozovatele písemně upozorní. Současně ho poučí o jeho povinnostech i o tom, co může následovat, pokud se podezření objeví znovu.
Teprve pokud následně vznikne opakované důvodné podezření, že člověk v porušování povinností pokračuje nebo je znovu porušuje, může kontrolující za podmínek stanovených zákonem vstoupit do obydlí a zkontrolovat spalovací zařízení, jeho příslušenství i používané palivo. Majitel nebo uživatel prostor je v takové situaci povinen přístup umožnit. Ani samotné odmítnutí oprávněné kontroly se nevyplácí. U fyzické osoby jde o přestupek, za který zákon rovněž umožňuje uložit pokutu až 50 000 korun.
Barva kouře i popel mohou napovědět
Při řešení podezření se nemusí posuzovat pouze to, co člověk přizná, že do kamen přikládal. Kontrola může sledovat samotný spalovací zdroj, uložené palivo, palivo uvnitř zařízení nebo charakter kouře. Ministerská metodika počítá rovněž s možností vyhodnocení vzorků popela, které může pomoci odhalit spalování kontaminovaného paliva nebo odpadu. Právě proto není dobré spoléhat na to, že po spálení nevhodného materiálu už po něm nezůstane žádná stopa.
Pokuta 50 000 korun přitom není automatickou částkou, kterou by dostal každý, kdo udělá při topení chybu. Jde o maximální hranici stanovenou pro vybrané přestupky a konkrétní případ se řeší ve správním řízení. Základní pravidlo pro domácnosti je však poměrně jednoduché. V kamnech a kotlích je bezpečné používat pouze palivo odpovídající zákonným požadavkům a pokynům výrobce. Starý nábytek, natřené či lepené dřevo, plasty nebo jiný domácí odpad mají skončit způsobem určeným pro nakládání s odpady, nikoli v domácím topeništi.
Zdroje: mzp.gov.cz, zakonyprolidi.cz