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S prvními chladnými večery to Češi znovu dávají do kamen. Kontrola doma může skončit pokutou až 50 000 Kč

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Dennívýzva
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S příchodem chladnějších dnů se v rodinných domech znovu začíná topit v kamnech a kotlích. Do ohně ale nemůže přijít všechno, co doma zrovna překáží. Zákon stanovuje, jaká paliva lze ve spalovacím zdroji používat, a domácí kamna ani kotel rozhodně nejsou náhradou za popelnici. Za porušení některých povinností může fyzické osobě hrozit pokuta až 50 000 korun.
S prvními chladnými večery to Češi znovu dávají do kamen. Kontrola doma může skončit pokutou až 50 000 Kč

S prvními chladnými večery to Češi znovu dávají do kamen. Kontrola doma může skončit pokutou až 50 000 Kč

Zdroj: depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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