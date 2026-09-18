Nintendo Switch 2 dostalo důležitou aktualizaci a obraz na televizi je krásný. Jednu věc ale fanoušci těžko odpustí

Dne 10. září, v úterý, krátce po poledni středoevropského času se na evropských stránkách podpory Nintenda objevila nová položka: systémová aktualizace 23.0.0 pro Switch 2. Na první pohled nenápadný firmware, který ale mění každé zasednutí k televizi. Konzole od něj umí přizpůsobovat obnovovací frekvenci výstupu aktuálnímu výkonu hry, takže obraz přestává trhat a cukat. Jenže zatímco techničtí nadšenci slaví, hlasitá část fanouškovské komunity řeší úplně jinou bolest: poslední Nintendo Direct z 9. září jim připomněl, že Switch 2 stále nemá dostatek velkých nových exkluzivit. Chybí nový 3D Mario, chybí nový Smash Bros. A to je věc, kterou tahle část hráčů Nintendu jen tak neodpustí.
Co přesně firmware 23.0.0 přináší
Hlavní hvězdou aktualizace je volba „VRR Output“ v nastavení displeje. VRR (variable refresh rate) znamená, že televizor nesynchronizuje obraz na pevných 60 snímcích za sekundu, ale dynamicky se přizpůsobuje tomu, kolik snímků konzole zrovna zvládá vykreslovat. Výsledek? Žádné trhání, žádné nepříjemné škubání při poklesu výkonu. Obraz na televizi je prostě plynulejší.
Důležité upřesnění: nejde o vyšší rozlišení. Switch 2 už před aktualizací uměl v dokovaném režimu 4K při 60 fps a 120 fps při nižším rozlišení. Novinka se týká výhradně plynulosti, a právě ta dělá při hraní na velké obrazovce zásadní rozdíl.
Vedle VRR firmware přidal i další funkce:
- Přenos dat mezi dvěma konzolemi Switch 2
- Nové možnosti kolem GameChatu
- Samostatné zvukové nastavení pro různé televize
- QR sdílení Mii postaviček
- Hudbu při tvorbě a úpravě Mii
Krásný obraz, ale ne zadarmo
Kdo čeká, že po stažení aktualizace VRR prostě funguje, bude zklamaný. Nintendo to pojalo po svém, a to znamená několik kroků navíc.
Zaprvé je nutné aktualizovat i samotný dok. Bez nového firmwaru docku VRR nefunguje, i když konzole už běží na verzi 23.0.0. Návod na aktualizaci docku Nintendo zveřejnilo na stránkách podpory. Zadruhé musí VRR podporovat konkrétní hra. A zatřetí televizor. Potřebujete model s HDMI 2.1 a aktivní podporou VRR.
V Česku takové televize běžně najdete. Příklady: TCL C655 s explicitně uvedeným VRR a HDMI 2.1, modely Samsung s herním režimem a VRR nebo Sony XR-55X90K, která VRR nabízí na portech HDMI 3 a 4. Oficiální seznam certifikovaných televizorů ale Nintendo nezveřejnilo, takže kompatibilitu si hráč musí ověřit sám.
Ve srovnání s konkurencí je implementace opatrnější. PlayStation 5 nabízí VRR od roku 2022 a umožňuje ho aplikovat i na hry, které ho nativně nepodporují. Xbox Series X má VRR a AMD FreeSync přímo v základní výbavě. Switch 2 je teď technicky „v klubu“, ale s podmínkami, které PS5 ani Xbox nevyžadují.
Co fanoušci Nintendu těžko odpustí
Den před vydáním firmwaru, 9. září, odvysílalo Nintendo svůj zářijový Direct. A právě tady se zrodila frustrace, která přehlušila radost z VRR.
Prezentace ukázala silnou podporu třetích stran: Final Fantasy VII, Resident Evil, Lara Croft, Persona. Jenže z pohledu hráčů, kteří si Switch 2 koupili kvůli Nintendu samotnému, šlo o přehlídku portů a remaků. Na velkých komunitních fórech se okamžitě rozjela debata. Na subredditu r/NintendoSwitch2 se ve vláknu s tisíci komentáři opakovala stejná výtka: málo nových, neportových first-party her. Žádný nový 3D Mario. Žádný nový Smash Bros. Ani teaser.
Část komunity Direct hájí: široká podpora třetích stran ukazuje, že Switch 2 už není izolovaný „Nintendo-only stroj“. To je férový argument. Ale neuspokojí hráče, kteří konzoli koupili s očekáváním, že Nintendo bude své vlastní značky servírovat ve stejném tempu jako u prvního Switche.
Srovnání s prvním Switchem mluví jasně
A tady je jádro problému. První Switch měl v prvním roce a čtvrt životního cyklu výrazně nabitější first-party kalendář: Breath of the Wild při launchi, Mario Kart 8 Deluxe, ARMS, Splatoon 2, Super Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles 2 a oznámené Kirby Star Allies. Na E3 2017 Nintendo přidalo Metroid Prime 4 a ukázalo Yoshiho.
Switch 2 startoval 5. června 2025 s Mario Kart World, Donkey Kong Bananza a Welcome Tour. Patnáct měsíců po launchi má konzole potvrzené Fire Emblem: Fortune’s Weave, Pokémon Pokopia a Zeldu: Ocarina of Time s datem 5. listopadu 2026. Solidní tituly, ale v přímém srovnání s agresivní nabídkou prvního Switche působí lineup řidčeji.
Firmware pomůže, ale hry nenahradí
Podle nás aktualizace 23.0.0 dělá přesně to, co má: zlepšuje každodenní zážitek z hraní na televizi. VRR je funkce, kterou hráč pocítí při každém zapnutí konzole, ne jednorázový trik. Nintendo navíc rovnou aktualizovalo Welcome Tour na verzi 1.1.0, která VRR v dokovaném režimu přímo demonstruje, takže si novou plynulost může vyzkoušet každý majitel konzole okamžitě.
Jenže firmware sám o sobě neotočí debatu o tom, jestli Switch 2 nabízí dost důvodů ke koupi. Tu rozhodnou až hry. Nejbližší velký test přijde 5. listopadu se Zeldou: Ocarina of Time. A pokud Nintendo do konce roku nepřidá alespoň náznak nového 3D Maria nebo Smashe, hlasy nespokojenců jen tak neutichnou.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík