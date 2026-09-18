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Cesta na hranici sil a příčetnosti. Německá Ponorka je pořád nejlepším válečným filmem všech dob

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Dva zřejmě nejlepší a nejvýznamnější filmy roku 1981 – dobrodružní Dobyvatelé ztracené archy a nervydrásající německá Ponorka (Das Boot) – mají překvapivě společnou hvězdu. Spielberg si totiž pro své souběžné natáčení krátce vypůjčil maketu U-Bootu, která odehrála venkovní záběry legendárního válečného hitu Wolfganga Petersena. Adaptace zčásti biografické knihy skutečného druhoválečného námořníka Lothara-Günthera Buchheima především cílila na co možná největší autenticitu jednak v zařízení a každodenní rutině ponorky, jednak v navození traumatické zkušenosti z nepřetržitého pobytu uvnitř ocelové bestie, ponořené v oceánské tmě a v situaci, kdy je potopená vlastně už před případným nepřátelským zásahem.
Cesta na hranici sil a příčetnosti. Německá Ponorka je pořád nejlepším válečným filmem všech dob

Cesta na hranici sil a příčetnosti. Německá Ponorka je pořád nejlepším válečným filmem všech dob

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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