Cesta na hranici sil a příčetnosti. Německá Ponorka je pořád nejlepším válečným filmem všech dob

Ponorková flotila Kriegsmarine byla v námořních bitvách druhé světové války nejefektivnější významnou složkou Wehrmachtu. Německá ponorková blokáda měla snad nejblíž k tomu, aby srazila Británii na kolena, dokud obrovské úsilí v oblasti stavby lodí a technologického vývoje na jaře 1943 nezvrátilo průběh války. K odvrácení hrozby, kterou představovaly relativně levné ponorky typu U-Boot, byly zapotřebí tisíce letadel a stovky eskortních plavidel. Každou z těchto německých ponorek přitom obsluhovala posádka jen o málo početnější než běžná armádní četa. Za tuto mimořádně účinnou zbraň se však platila strašlivá daň na životech: z 41 000 mužů, kteří sloužili na ponorkách U-Boot, jich dle odhadů 26 000 zahynulo, což představuje úmrtnost 63 procent.
Na takovou riskantní plavbu se vydal také třiadvacetiletý Buchheim, jenž se v roce 1940 jako dobrovolník přihlásil k německému námořnictvu. Jeho úkolem bylo především zaznamenávat své zážitky, které doprovázel vlastními fotografiemi. Na podzim roku 1941 vyplul na palubě U-Bootu na typickou několikatýdenní plavbu do severního Atlantiku, jejímž cílem bylo vyhledávat a napadat spojenecké obchodní lodě. Navzdory šílené úmrtnosti na obou stranách odevzdal reportáž v pozitivním duchu, jaký vyžadovala nacistická propagandistická mašinérie. Jeho ponorka U 96 byla ostatně navenek hrdou baštou Kriegsmarine. Kapitán Heinrich Lehmann-Willenbrock byl ponorkovým esem s Rytířským křížem a do podzimu 1942 měl se svou posádkou na kontě přibližně třicet potopených spojeneckých lodí.
Při sepisování románu nějaké čtvrtstoletí po válce tak Buchheim, jenž zemřel roku 2007 v devětaosmdesáti letech, vycházel z poměrně jasné představy, kterou formovaly hned dvě válečné plavby – na palubě U 96 v roce 1941 a U 309 v roce 1943. Jeho knižní dílo bylo okamžitě vysoce ceněno a přitáhlo pozornost dokonce i za oceánem, kde hlavně od 60. let sypali obrovské množství prostředků do koprodukčních válečných velkofilmů. Kolem Ponorky se chvíli ochomýtala slavná hollywoodská jména, ale iniciativy se naštěstí ujali v Západním Německu pod vedením dosud převážně televizního režiséra Wolfganga Petersena.
Stereotyp čekání i zběsilý boj o život
Petersen odmítl Buchheimův nabízený scénář, který si chtěl napsat sám, a autor knihy vůči filmu zahořkl. Jak si ale všímal Hans Joachim Krug, bývalý kapitán U-219 najatý jako jeden z elitních poradců filmu, režisér si literární předlohy nesmírně vážil jako „první knihy, kterou četl a která skutečně dokázala vystihnout, jaké je to pro člověka prožívat válku.“ Petersen proto dle Kruga „ve své představě filmu kladl důraz spíše na lidskou schopnost trpět a snášet útrapy než na vrozenou agresivitu. Chtěl ukázat, co válka dělá s lidmi, kteří v ní bojují, a jakým způsobem je proměňuje.“
Scénář – stejně jako Buchheimův román – skutečně vystihl podstatu ponorkového válčení. Dle Kruga zachytil permanentní dramatické napětí mezi monotónní rutinou a okamžiky krajního vypětí, mezi euforií z úspěšných útoků a zvířecí odhodlaností přežít teror a strach během úporné snahy uniknout pronásledovatelům a vyhnout se zničení. Příběh začíná podzim roku 1941, kdy vyplouvá německá U 96 pod velením kapitán-poručíka Heinricha Lehmanna-Willenbrocka (Jurgen Prochnow) na několikatýdenní misi do severního Atlantiku, kde má vyhledávat a potápět spojenecké obchodní lodě. Na palubě se kromě zkušeného lídra ocitá také mladý zpravodaj Werner (Herbert Grönemeyer), který zastupuje Buchheimovo válečné hledisko. Zpočátku převládá stereotyp dlouhého čekání a vyčerpávající služby, který může v jediném okamžiku vystřídat zběsilý boj o život, když ponorku odhalí nepřítel a hlubinné nálože ji uvězní pod hladinou.
Přípravy na natáčení zabraly několik měsíců, a přestože Krug posléze uznal, že stoprocentní historická věrohodnost je vinou logisticky náročné výroby či dramatických požadavků filmového formátu nedosažitelná, Ponorka mocně atakovala realismus navzdory nutnému studiovému zázemí. Tehdy šlo o nejdražší německý film historie s rozpočtem kolem třinácti milionů dolarů, ale nebetyčnému rozhazování peněz předcházelo období materiálních příprav a rešerší. Štáb prostudoval německé i zahraniční filmy o ponorkách, stejně jako fotografické materiály a filmové týdeníky, navštívil muzea, prošel většinu relevantní literatury a v německých vojenských archivech studoval původní mapy, záznamy a válečné deníky. „Vedli jsme rozhovory s bývalými členy ponorkových posádek, radisty, lékaři a řadou dalších lidí. Brzy bylo zřejmé, že potřebujeme někoho s detailní znalostí takových oblastí, jako je obsluha strojního zařízení a zvládání škod vzniklých během boje,“ potvrdil Krug, podle něhož se ukázalo, jak je lidská paměť chatrná a nespolehlivá.
Posádka i herci oběťmi náročné rekonstrukce
A to se vlastně týkalo už Buchheima, jenž v románu pracuje s dramatickou nadsázkou. Toho se přirozeně nevyvaroval ani Petersen, jenž navíc patřil k poválečné generaci, která už ve válce nebojovala, a proto k látce podle Kruga přistupoval z jiné perspektivy. „Jeho pohled aplikuje jiné symboly: hlavním hrdinou je samotná ponorka a oběťmi nejsou nepřátelé, nýbrž její posádka.“ V psychologizaci vězela hlavní devíza a důležité bylo dostat do určeného rozpoložení mladé herce, kteří s válkou také neměli osobní zkušenosti. Natáčení tak v průběhu jednoho roku probíhalo chronologicky, aby hercům mohly přirozeně růst vousy a vlasy, aby jim postupně bledla pokožka a do tváří se jim zarývaly známky vyčerpání.
Herci byli zavření především v maketě o reálných rozměrech vybavené takřka dokonale přesnými interiéry, kterou bylo v bavorském studiu možné umístit na elektronicky řízenou hydraulickou plošinu ve výšce 12 metrů nad podlahou ateliéru. Ta umožňovala simulovat náklon při ponořování až o 15 stupňů a při bočním naklánění až o 40 stupňů. To si herci podle Kruga obzvlášť „užívali“, když „museli v ‚potopené‘ ponorce během oprav a záchranných prací celé hodiny pracovat po pás ve studené a nijak zvlášť čisté vodě. Nemluvě o scénách bouře s velitelskou věží, které se natáčely ve studiu: při každé vlně se na herce vyřítila z nakloněné korby nákladního vozu po rampě celá tuna vody.“
Scénografové kromě toho postavili také zmíněný plovoucí model poháněný dieselovým motorem a několik zmenšených modelů v měřítcích 1:6, 1:12 a 1:25. Některé z nich byly vybaveny dálkovým ovládáním a mohly se pohybovat jak na hladině, tak pod ní. Produkce probíhala také na moři, konkrétně odstartovala s využitím ponorkového modelu v měřítku 1:6 v Severním moři u ostrova Helgoland. Ve francouzském přístavu La Rochelle zase štáb měl k dispozici torpédové kontejnery a řadu dalších použitelných rekvizit. „Jediný dostupný model ponorky v životní velikosti, dopravený do Francie po jednotlivých částech, jsme museli postupně využívat v každém z ponorkových doků, pokaždé v jiném stavu připravenosti, aby bylo možné navodit dojem plně obsazeného ponorkového úkrytu,“ vzpomínal Krug, podle něhož v La Rochelle „rovněž využili model velitelské věže v měřítku 1:1, umístěný na servisním plavidle, a stejně velký model nástavby poháněný dieselovým motorem.“
Petersen byl posedlý detaily, v čemž mu pomáhaly Buchheimem pořízené dobové fotografie, ale také náročné kameramanské techniky. Jost Vacano, jenž posléze v Hollywoodu snímal filmy Paula Verhoevena, si nechal zkonstruovat ruční zařízení s gyroskopickou stabilizací, které mu umožňovalo držet kameru v klidu, i když běžel vpřed a sledoval posádku skrze jednotlivé prostory ponorky až do torpédové místnosti. Tento pohyb odpovídal manévru, který se za války používal k rychlejšímu naklonění ponorky přídí dolů při ponořování. Hluk ruční kamery však znemožňoval synchronní záznam zvuku přímo na place, takže dialogy a další zvuky byly později nahrány v postsynchronu, a to v německé i anglické verzi.
Nejlepší i nejrealističtější
Masivnímu měřítku produkce koneckonců odpovídala i distribuce, a to zdaleka nešlo jen o plánované americké vydání, pro které se všichni v angličtině zběhlí herci sami předabovali. „Původní scénář byl koncipován tak, aby mohl posloužit jak šestihodinové televizní verzi, tak výrazně kratší kinoverzi,“ vysvětloval Krug. „Všechny sekvence proto musely být natočeny tak, aby je bylo možné vystříhat, aniž by utrpěla dějová kontinuita. To, že se tento záměr podařilo naplnit, je důkazem mimořádné profesionální zručnosti střihače.“
Ponorka tak v září 1981 vyšla nejprve v Německu, kde měla ohromující finanční úspěch, a v únoru 1982 následovala zámořská premiéra, která přinesla jednak 11 milionů dolarů, jednak obdiv Stevena Spielberga, jenž poté Petersenovi v Severní Americe pomohl s distribucí Nekonečného příběhu. Snímek obdržel šest oscarových nominací včetně těch za režii a nejlepší adaptovaný scénář, bohužel žádnou neproměnil (Dobyvatelé ztracené archy si odnesli čtyři sošky, byť v kategoriích režie a film roku pohořeli). Roku 1985 v televizi vyšla plánovaná minisérie atakující délku 300 minut, tedy skoro dvakrát delší než pro kina sestříhaná verze. Následně ale vyšlo ještě několik verzí pro domácí nosiče a Petersen roku 1997 dohlédl na celovečerní režisérský sestřih o stopáži 209 minut.
Německý režisér už tehdy dávno byl uznávaným hollywoodským filmařem se zářezy jako Smrtící epidemie či S nasazením života, zatímco Ponorka se usadila mezi nejlepšími díly světové kinematografie. U.S. Naval Institute ji pak roku 2019 vyzdvihl jako nejrealističtější ponorkový film historie: „Cítíte naděje a sny posádky stejně jako její strach a klaustrofobii. Téměř cítíte pach hydraulické kapaliny, nafty a potu. S posádkou soucítíte, protože jsou jako námořníci v jakémkoli jiném námořnictvu – dělají svou práci, jak nejlépe dovedou, a bojují o přežití proti neúprosnému nepříteli i nemilosrdnému moři,“ napsal o filmu admirál Robert Burke.
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zdroje: The Guardian, U.S. Naval Institute, Kinobox