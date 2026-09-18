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Pomoc s nákupem jako past. Policie obvinila trojici z okrádání seniorů

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Dennívýzva
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Policie na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku spojila zhruba dvacet krádeží, při nichž pachatelé podle kriminalistů získávali důvěru seniorů a pak je okradli. Obvinila ženu a dva muže. Dva z nich jsou ve vazbě.
Pomoc s nákupem jako past. Policie obvinila trojici z okrádání seniorů

Pomoc s nákupem jako past. Policie obvinila trojici z okrádání seniorů

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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