Pávek přiletěl tryskáčem a odvolil. Pohádka o hloupých dezolátech, kteří plní sítě

Současná společnost je do značné míry rozdělená. Nedá se nic dělat. Nejenom na sociálních sítích vystupuje řada lidí, kteří v honbě za vlastním ziskem a politickými body udělají úplně všechno. Když nyní pan prezident uznal svou chybu a přeplánoval si program tak, aby stihl volby, stejně na něj opět budou tito trapní hloupí lidé házet špínu. Je jich hned několik. Za každou cenu potřebují nakrmit své ovečky, které přemýšlí stejně závistivě.
Bývalý pornoherec neutichne nikdy
Je to tak. Jakési síťové povstání proti prezidentovi vede jeden bývalý pornoherec. Vzhledem k jeho věku a vizáži už asi ve filmech pro dospělé hrát nemůže, a tak se rozhodl vydělávat peníze v politice. Proč ne? Vždyť tato dráha může být skvělá. Stačí jen plivat špínu na druhé, mít spousty kontroverzních výroků a kupovat si lidi na sociálních sítích nejen levnými hesly. Do prezidenta se samozřejmě naváží pravidelně. Naposledy se vyjádřil ohledně toho, že prezident cestoval soukromým tryskáčem. Kdybych na to měl, také bych si zaplatil soukromý tryskáč na dovolenou. Zmíněný expornoherec asi ne. Ten by raději letěl do Ruska, které nepovažuje za nepřítele. Asi mu nevadí utrpení Ukrajinců. Lidskost sama.
Závodník s malými dětmi
Pak je tady závodník s malými dětmi. Dospělý člověk, který klidně řídí na dálnici v rychlosti přes 200 km/h. Bez problémů jezdí odbočovacím pruhem rovně a následně po hrůzostrašné nehodě tvrdí, že zachránil člověka. Tento člověk chtěl být ministrem a stále po tom prahne. Žije v luxusu, jehož původ nikdo nezná. Neodkáže totiž říct, jak k penězům přišel. Podobně jako bývalý pornoherec kritizuje prezidenta za to, že využil tryskáč. Pán asi šetří naši planetu, když má doma spousty starých aut, která čmoudí jedno přes druhé. Bojuje také proti Green Dealu a větrníkům.
Slouha agrobarona v akci
Věrným kritikem prezidenta Pavla je také slouha jednoho agrobarona. Tento slouha měl před vstupem do vysoké politiky prsty v lichvě. Nyní je mu dobře. Neustále obhajuje své páníčka, kterým je slavný agrobaron. Kritizoval prezidenta za to, že se lopotí na dovolené, zatímco jsou u nás volby. To ještě nevěděl, že prezident volit dorazí. To by ani tak nevadilo, nicméně fakt, že jeho agrobaron se voleb také nezúčastnil z něj dělá jednu velkou trapnou loutku.
Agrobaron dělá, že se nic neděje
Ano, máme tady i jednoho agrobarona, který prostě a jednoduše sosá dotace všude, kde je to možné. Proč ne? Dotace křiví trh a byl by hloupý, kdyby tak nečinil. Jeho politická funkce mu ale koliduje se soukromými aktivitami. Říká se tomu střet zájmů. Dokonce i v Evropě si toho všimli a mají ho za šaška. On se ale raději chvástá svým přátelstvím s velkým prezidentem vládnoucím za oceánem.
Narciska z dlužního lesa
Máme tady i jednu další postavu. Ta miluje fotoshopy a ráda si upravuje fotografie, na kterých je zachycena ona sama. Vypadá pak náramně. Peníze moc neřeší, nějaký dluh v řádech miliard není její. Lidi to pak přece nbějak zaplatí.
Slídil, který zjišťoval, jak mají prezidenta rádi v jeho obci
Ano, na tohoto slídila nelze zapomenout. Úlisný chlapík si byl dokonce zjistit přímo v hospodě v Černoučku, jak mají lidé rádi prezidenta. Má rád ale i zahraniční věci.
Určitě jsme zapomněli na některé další fiktivní postavy, jako jsou alkáč z hradu, proruský bývalý hradní lyžař, závodníkův ekologický slouha, mistr v počtu denních kroků a další.
Je až s podivem, kolik fiktivních postav, které nemají s realitou nic společného, může komentovat život prezidenta. Člověka, který má prostě a jednoduše morální kredit. Právě to takovýmto hloupým lidem v dnešní pokřivené době vadí. Mají problém také s tím, že se prezident dokáže podívat do zrcadla, omluvit a chovat se slušně. Drtivá většina občanů ho má ráda. To jim jednoduše vadí. Ať klidně takovéto vymyšlené postavy prasknou, bude nám všem líp.
Zdroje info: Autor, X
Pan prezident Petr Pavel u voleb: Náhledové foto Petr Pavel/Meta
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