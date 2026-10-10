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Pávek přiletěl tryskáčem a odvolil. Pohádka o hloupých dezolátech, kteří plní sítě

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Současná společnost je do značné míry rozdělená. Nedá se nic dělat. Nejenom na sociálních sítích vystupuje řada lidí, kteří v honbě za vlastním ziskem a politickými body udělají úplně všechno. Když nyní pan prezident uznal svou chybu a přeplánoval si program tak, aby stihl volby, stejně na něj opět budou tito trapní hloupí lidé házet špínu. Je jich hned několik. Za každou cenu potřebují nakrmit své ovečky, které přemýšlí stejně závistivě.
Petr Pavel

Petr Pavel

Zdroj: Petr Pavel/Meta
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 07:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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