Pardubický lékař rozeslal pacientům pozvánku na politický mítink

Pardubický lékař a emeritní primář ARO Vítězslav Novohradský, který kandiduje jako čtyřka na kandidátce hnutí Srdcem pro Pardubice do komunálních voleb a zároveň hnutí předsedá, rozeslal svým pacientům e-mail s pozvánkou na politický mítink. Případ nyní prošetřuje Úřad na ochranu osobních údajů, informuje Mladá fronta Dnes. Hnutí přitom stojí za miliardářem a majitelem hokejového klubu Dynamo Pardubice Petrem Dědkem.
E-mail s názvem „Pozvánka" dorazil pacientům v sobotu 12. září. Novohradský je zval na akci na Pernštýnské náměstí na následující sobotu. Právě tato akce způsobila hokejovému klubu Dynamo problémy, magistrát klubu pohrozil odebráním dotací na mládež kvůli zapojení do volební kampaně přesto, že má být apolitický.
Redakce deník e-mail získala přímo od pacientů, část z nich se ohradila proti tomu, že doktor použil kontakt, který mu svěřili výhradně pro zdravotní komunikaci. Úřad na ochranu osobních údajů k věci vysvětlil, že pravidla GDPR vyžadují, aby osobní údaje byly získávány pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Samotné získání e-mailové adresy od pacienta podle úřadu neznamená, že ji lze bez dalšího použít k jinému účelu. Pacient musí při poskytnutí adresy přesně vědět, k čemu konkrétně ji lékař využije.
Předseda České lékařské komory Milan Kubek prohlásil, že o podobném případu, kdy by lékař oslovoval pacienty politickou agitací a zval je na mítink, dosud neslyšel. Novohradský sám na dotazy deníku odmítl odpovědět.
Lékař má za sebou i trestní minulost. Byl stíhán v kauze nákupu lesních pozemků pro městskou firmu Služby města Pardubic, jejíhož představenstva byl předsedou. Případ se týkal obchodu z roku 2016, kdy pozemky pořízené v dražbě za zhruba milion korun skončily po převodech uvnitř rodiny u městské firmy, která za ně zaplatila pětinásobek. Policie škodu vyčíslila na 4,3 milionu korun. Stíhání bylo v lednu 2020 podmíněně zastaveno, protože všichni obvinění byli do té doby bezúhonní, spolupracovali s kriminalisty a škodu uhradili.
Novohradský byl původně členem ČSSD, před čtyřmi lety se do pardubického zastupitelstva dostal za SPD a nezávislé s podporou Trikolory.
Zdroj: Mladá fronta Dnes, ČTK