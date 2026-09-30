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Střet dvou autobusů u Znojma řeší policie. Jeden z řidičů zřejmě nedal přednost

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Dennívýzva
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Policie prověřuje červencovou srážku dvou autobusů u Oleksovic na Znojemsku kvůli podezření na obecné ohrožení z nedbalosti. Podle dosavadních zjištění neměl jeden z řidičů dát druhému autobusu přednost. Při nehodě se zranilo 47 lidí, sedm z nich utrpělo středně těžká až těžká zranění.
Střet dvou autobusů u Znojma řeší policie. Jeden z řidičů zřejmě nedal přednost

Střet dvou autobusů u Znojma řeší policie. Jeden z řidičů zřejmě nedal přednost

Zdroj: HZS JMK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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