Vyplatí se nainstalovat v Česku na balkon solární panely. Výpočtem byli překvapeni i samotní odborníci

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Fotovoltaické moduly na střechách chat jsou dnes běžným pohledem, technologie se ale dostává stále blíž k obyvatelům měst. Balkonové solární sestavy nabízejí možnost vlastní výroby čisté energie i těm, kdo nevlastní pozemek ani rodinný dům. Zároveň dokážou výrazně snížit denní odběr elektřiny z veřejné sítě.
Jde však o řešení, které vyžaduje pečlivé zvážení technických možností, legislativních pravidel i ekonomické stránky. Zahraniční reklamy často prezentují princip „zapoj a funguj“, tuzemská realita ale klade na provozovatele jasně definované požadavky.
Co říká zákon a co musíte vyřídit před spuštěním
Česká legislativa řadí balkonovou elektrárnu mezi mikrozdroje s maximálním výkonem 800 Wp bez možnosti dodávky přebytků do distribuční soustavy. Tento limit platí pro jedno odběrné místo a nelze ho překračovat.
Klíčovou technickou podmínkou je zabránění nelegálním přetokům nevyužité elektřiny do veřejné sítě. Mikrosoustava proto musí obsahovat prvky, které aktivně regulují výrobu a brání nekontrolovanému úniku energie z bytu. Před uvedením do provozu je nutné uzavřít smlouvu s provozovatelem distribuční soustavy a splnit jeho předpisy.
V Německu, kde jsou tyto systémy extrémně populární pod názvem Balkonkraftwerk, stačí zařízení do 800 W pouze zaregistrovat online a zapojit do běžné zásuvky. Drobné přetoky do sítě jsou tam legálně tolerovány. V Česku musíte přetokům technicky zcela zamezit a nově také zřídit výrobní EAN kód a registrovat odpovědnost za odchylku u obchodníka s elektřinou, což přidává další byrokracii.
Souhlas sousedů není formalita, ale nutnost
Mnohé lidi překvapí, že venkovní prostor balkonu není jejich výhradním majetkem. Balkony, lodžie i terasy jsou z právního hlediska společnými částmi domu, i když k nim má přístup pouze konkrétní bytová jednotka.
Montáž panelů na zábradlí nebo fasádu znamená zásah do společného majetku. V praxi to vyžaduje předchozí souhlas společenství vlastníků jednotek nebo bytového družstva. Ignorování tohoto kroku může vést k sousedským sporům a v krajním případě k nařízení demontáže celé konstrukce.
Samostatnou kapitolou je bezpečnost instalace. Solární moduly váží desítky kilogramů a jsou vystaveny silnému větru, proto je naprosto zásadní pevné upevnění, které neohrozí nikoho pod balkonem.
Severní strana a stín znamenají promarněné peníze
Zda se investice vyplatí, závisí především na umístění bytu. Zázraky nelze čekat na severní straně ani tam, kde většinu dne panuje stín od protější zástavby, stromů nebo horních pater budovy.
Ideální je orientace na jih, jihovýchod nebo jihozápad. Bez správného sklonu a dostatečného slunečního svitu zůstává potenciál panelů nevyužitý a návratnost investice se prodlužuje na neúnosnou dobu.
Kolik stojí legální sestava a kdy se vrátí
Pořizovací cena kompletní sestavy, která splňuje české předpisy, se pohybuje mezi 13 000 až 22 000 Kč. Levnější nabídky ze zahraničních e-shopů často postrádají dynamický limiter, který aktivně reguluje výrobu a brání přetokům do sítě.
Pokud si majitel netroufá na instalaci vlastními silami a objedná odbornou firmu, celkový rozpočet ještě vzroste. Pro konkrétní představu o návratnosti poslouží modelový příklad sestavy s výkonem 800 Wp v pražských podmínkách.
Při optimálním jižním sklonu a bez zastínění dokáže taková instalace vygenerovat zhruba 833 kWh elektrické energie za rok. V běžném životě však málokdo sedí celý den doma a sleduje výrobu panelů. Pokud rodina tráví den v práci a ve škole, využije odhadem 60 % vyprodukované energie. Zbytek potenciálu zůstává nevyužitý kvůli limiteru, který výrobu utlumí.
Sedm let návratnosti překvapilo i odborníky
Při průměrné ceně elektřiny kolem 6 Kč za kilowatthodinu činí roční finanční úspora na účtech přibližně 3 000 Kč. Když tuto částku porovnáme s průměrnou pořizovací cenou kolem 20 000 Kč za kompletní set s limiterem, vychází doba návratnosti investice na necelých 7 let.
Jde o výsledek, který v praxi příjemně překvapil i mnohé energetické specialisty, protože životnost moderních fotovoltaických panelů tento horizont výrazně přesahuje.
Jak vytěžit ze slunce maximum
Spotřeba domácnosti neklesá na nulu ani ve chvíli, kdy nikdo není doma. Nepřetržitě běží chladnička s mrazákem, Wi-Fi router, pohotovostní režimy spotřebičů nebo čistička vzduchu.
Šikovným nastavením spotřeby lze využití solární energie ještě vylepšit. Dnes už většina spotřebičů nabízí funkci odloženého startu, takže myčku nádobí, pračku nebo sušičku lze naprogramovat na dobu kolem poledne, kdy je sluneční svit nejsilnější.
Za příznivého počasí dokáže sestava o výkonu 800 W základní denní spotřebu bytu spolehlivě pokrýt a ještě nabídnout prostor pro zmíněné spotřebiče. Balkonová fotovoltaika sice neudělá z panelového bytu zcela soběstačný ostrov, ale představuje funkční způsob, jak dlouhodobě zkrotit účty za energie.
Klíč k úspěchu: certifikace, orientace a domluva
Rozhodující zůstává pečlivý výběr certifikovaného vybavení, správná orientace ke slunci a včasná domluva se sousedy i distributorem. Bez těchto kroků může ze slibné investice rychle vzniknout zdroj problémů a zbytečných výdajů.
Zdroje článku: energozrouti.cz, centrum.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská