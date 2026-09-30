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Muž přepadl řidičku u dálnice D11

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Řidička osobního auta zastavila před kruhovým objezdem při sjezdu z dálnice D11, když k ní přistoupil neznámý muž. Pod pohrůžkami násilí po ní požadoval…
Danger on the road. Blue flasher on the police car at night.

Danger on the road. Blue flasher on the police car at night.

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 11:30

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