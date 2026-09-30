Rooney překvapil postoj k trestu pro City. Dal bych je co nejníž, ale jejich trofeje bych nebral, vysvětlil proč

Největší střelec v historii Manchesteru United odmítl zpětnou medaili za sezonu 2011/12, ale zároveň požaduje pro Manchester City jeden z nejtvrdších trestů, jaké anglický fotbal pamatuje. Poslat City „do nejnižší ligy, kam je lze dát“ a na tři až čtyři sezony jim omezit výdaje. Žádný kompromis, žádné odpuštění, jen odmítnutí přepisovat historii. Rooney tím oddělil vinu vedení a vlastníků od sportovního výkonu hráčů, kteří podle něj trofeje vyhráli na hřišti. V den, kdy nezávislá komise Premier League uznala City vinným ve 114 ze 115 bodů obžaloby, je to postoj, který si zaslouží víc než jeden řádek na sociální síti.
Verdikt už padl, co přesně komise řekla
Čtyřicet jedna dní slyšení, dvacet jeden měsíc čekání na výsledek. Nezávislá komise Premier League zveřejnila redigované rozhodnutí 29. září 2026 a konstatovala, že Manchester City systematicky porušoval finanční pravidla po devět sezon, od ročníku 2009/10 do 2017/18. Jádro nálezu: klub pomocí fiktivních smluv uměle navýšil výnosy a snížil náklady o více než 900 milionů liber, tedy přes 27 miliard korun.
Obvinění se dělila do několika kategorií: nepravdivé finanční informace, neúplné zveřejnění odměn hráčů a manažera, porušení pravidel UEFA i ligových pravidel udržitelnosti a nespolupráce s vyšetřováním. Komise výslovně napsala, že klub podnikal „koordinované úsilí zastavit a zmařit“ vyšetřování. Jediný bod, v němž City nebylo uznáno vinným, spadá do kategorie nespolupráce, konkrétně Charge 4(B). Kompletní veřejný rozpis všech 114 prokázaných bodů zatím Premier League nedopublikovala.
City verdikt odmítá a avizuje odvolání. Lhůta vyprší 2. října 2026. Sankční řízení, tedy rozhodnutí o konkrétním trestu, teprve přijde.
Rooney: co nejníž, ale bez přepisování historie
Tady se Rooneyho pozice láme na dvě části, které spolu vytvářejí neobvyklou kombinaci.
Budoucí trest: Rooney chce pro City maximum. Sestup do nejnižší možné soutěže a víceleté omezení výdajů. Není to diplomatická formulace, je to jeden z nejradikálnějších návrhů, jaké od bývalého hráče Premier League veřejně zazněly.
Zpětné tituly: Tady říká ne. Odmítá, aby mu kdokoli poslal medaili za sezonu 2011/12, kdy City vyhráli titul na skóre v legendárním závěru s gólem Agüera. Rooneyho argument je sebekritický: United tehdy v závěru sezony promarnili osmibodový náskok. „Sami jsme to zahodili,“ shrnuje. Přijmout medaili roky poté, když jeho tým neskončil první na hřišti, by mu bylo nepříjemné.
Tím Rooney odděluje dvě roviny, které se v debatě běžně slévají. Vina leží na vedení a vlastnících, ti mají nést sportovní důsledky. Hráči City ale podle něj na trávníku odvedli práci, aniž museli vědět, co se děje nad nimi. Zpětné odebrání medailí by bylo devastující pro lidi, kteří za podvody nemohou.
Ferdinand a De Gea: jiná paměť, jiný závěr
Rooneyho postoj vynikne teprve ve srovnání s reakcemi dalších legend United. Rio Ferdinand na sociálních sítích žertoval o „další medaili do vitríny“ a téma rozebíral i ve vlastním podcastu. David de Gea, dnes kapitán Fiorentiny, na X položil řečnickou otázku, kolik titulů by mu nově náleželo.
Jsou to dva pohledy na tutéž sezonu. Ferdinand a De Gea ji rámují jako křivdu, kterou lze zpětně narovnat: „byli jsme poškozeni systémově“. Rooney ji čte jako promarněnou šanci: „sami jsme to zahodili“. Obě interpretace mají svou logiku, ale jen jedna z nich odmítá osobní prospěch. Rooney by si mohl připsat další titul do životopisu. Vědomě to nedělá.
Co hrozí City, a co je reálné
Pravidla Premier League dávají komisi širokou škálu nástrojů: pokutu, odpočet bodů, nebo vyloučení ze soutěže. Zpětné odebrání titulů teoreticky možné je, ale podle analýzy BBC uvnitř ligy nebyla velká chuť historické trofeje přepisovat. Pravděpodobnější se jeví kombinace bodového odpočtu, vysoké pokuty a případných omezení výdajů.
Pro kontext: Everton dostal v listopadu 2023 odpočet deseti bodů za porušení pravidel udržitelnosti, po odvolání snížený na šest. Nottingham Forest přišel o čtyři body. V Evropě Juventus po skandálu s účetnictvím nesměl hrát evropské poháry v sezoně 2023/24 a dostal pokutu přes půl miliardy korun. Chelsea přistoupila na víceleté omezení registrace hráčů pro soutěže UEFA.
Žádný z těchto případů se ale rozsahem neblíží tomu, co komise prokázala u City: 114 bodů viny a manipulace v řádu desítek miliard korun. Rooneyho „co nejníž“ je radikální preference, ne potvrzený směr řízení. Ale při tomto rozsahu provinění není úplně mimo realitu.
Proč na Rooneyho postoji záleží
V záplavě reakcí, kde každý mluví za svůj dres, Rooney udělal něco vzácného: argumentoval proti vlastnímu zájmu. Mohl si nechat přidělit titul, zvýšit si statistiku, posílit legendu. Místo toho řekl, že by se za takovou medaili styděl.
Neznamená to, že je k City mírný. Je naopak tvrdší než většina komentátorů v požadavku na budoucí sankci. Jen odmítá, aby se z právního potrestání automaticky stala dodatečná sportovní sláva pro Manchester United. To je pozice, která v současné debatě nemá moc společníků, a možná právě proto stojí za pozornost víc než kterýkoli příspěvek na sociální síti.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner