Škola zasažená salmonelózou znovu otevřela, dětem nabídne psychologickou pomoc

„Dosud nebyly zaznamenány případy onemocnění u členů domácnosti, kteří by nekonzumovali stravu ze školní jídelny. Přenos salmonelózy mezi členy domácnosti je možný, ale bývá vzácný," řekla zástupkyně mluvčí pražské hygienické stanice Petrana Slámová.
Nemoc se může mezi lidmi přenášet prostřednictvím rukou nebo předmětů kontaminovaných stolicí nebo zvratky nakaženého. Hygienici evidují 58 potvrzených případů salmonelózy mezi nemocnými.
Do obou školních budov se dnes vrátili žáci po zhruba týdenním ředitelském volnu. Ředitel školy Libor Skala zmínil, že jeho zástupce pro druhý stupeň připravil pro učitele podklady o tom, jak mají se žáky o událostech minulého týdne hovořit. Veškeré prostory včetně kuchyně byly podle Skaly dezinfikovány. Škola také posílila úklid přes den. Jídlo do školy nyní dováží externí firma.
V budově, kde se učí první stupeň a kde nemocných nebylo tolik, by školní kuchyň mohla podle Skaly začít fungovat, jakmile budou mít všechny kuchařky negativní testy na salmonelózu. Ředitel to očekává příští týden. Školní kuchyň v Polesné ulici, kde se učí druhý stupeň, bude podle něho mimo provoz nejméně několik týdnů. Zmínil, že na inzerát na nového vedoucího kuchyně už se ozvalo několik zájemců. Zatím nikoho nevybral.
Městská část připravuje právní pomoc pro rodiče, kteří budou žádat o odškodnění. „Někteří měli zaplacené pobyty na prodloužený víkend a podobě. Chápeme to, městská část i škola má pro takové situace pojištění," řekl starosta Prahy 21 Michal Hazdra (ODS).
Požádal také úřady o zajištění psychologické pomoci pro žáky. Škola má sice vlastní psycholožku, ředitel i městská část však očekávají, že poptávka bude větší, než bude schopná zvládnout. Někteří rodiče uvedli na sociálních sítích, že především ty děti, které měly závažné zdravotní potíže, už nechtějí ve škole jíst. Některým ta představa způsobuje psychické problémy.
„Naprosto rozumím tomu, že mají děti hrůzu ze školní jídelny. Ta důvěra se ztratí velmi rychle a bude strašně dlouho trvat, než ji zase získá zpátky, ať rodičů, nebo dětí. Zveřejnili jsme telefonní čísla, kam mohou rodiče či děti zavolat," uvedl Skala.
Rada Prahy 21 se nyní ředitele odvolat nechystá. „Dokud není ukončeno šetření, tak je prioritou zajistit chod školy, a pak můžeme řešit další věci. Je důležité, aby škola fungovala, a ne ji tímto způsobem destabilizovat," řekl Hazdra. Obdobně se vyjádřil i Skala. „Teď se soustředím na zajištění školy a pak se uvidí," uvedl ředitel.
Školu v Újezdu nad Lesy navštěvuje přibližně 1100 dětí. Zhruba 240 mělo zažívací potíže už minulý týden v úterý, do pátku jejich počet narostl na 360. Ze školní jídelny odebíraly pokrmy také dvě mateřské školy a pečovatelská služba. I mezi dětmi ve školce a seniory jsou nemocní. Hygienici minulý týden oznámili, že škola v pondělí vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti.