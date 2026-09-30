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Škola zasažená salmonelózou znovu otevřela, dětem nabídne psychologickou pomoc

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Do Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy, kde je epidemie salmonelózy, přišlo dnes zhruba 60 procent žáků druhého stupně. Zdravých je 35 z 60 učitelů druhého stupně. Veškerý personál školní kuchyně pro druhý stupeň je nemocný.
Škola zasažená salmonelózou znovu otevřela, dětem nabídne psychologickou pomoc

Škola zasažená salmonelózou znovu otevřela, dětem nabídne psychologickou pomoc

Zdroj: Masarykova základní škola - Újezd nad Lesy
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 14:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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