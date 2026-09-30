Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Sledování vlastní proměny v monstrum. Komiksový Clayface mění trailer v nepříjemný horor

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Komiksovka Clayface sice patří do Gunnova nového univerza, dovádivým superhrdinským dobrodružstvím se ale prozatím vzdaluje. Nový trailer ukazuje, jak fyzicky bolestivý může být zrod Batmanova padoucha.
Sledování vlastní proměny v monstrum. Komiksový Clayface mění trailer v nepříjemný horor

Sledování vlastní proměny v monstrum. Komiksový Clayface mění trailer v nepříjemný horor

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 14:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Rozporuplný film Jana Svěráka je na streamu. Kritiky zklamal, diváky naopak potěšil
Rozporuplný film Jana Svěráka je na streamu. Kritiky zklamal, diváky naopak potěšil
Vzepětí české fantasy? Parta dětí se ve slibném traileru vyrovnává s tím, že Máma a Táta jsou Boží
Vzepětí české fantasy? Parta dětí se ve slibném traileru vyrovnává s tím, že Máma a Táta jsou Boží

České kinematografii není fantastika vyloženě cizí, nicméně jsme dlouho neviděli funkční český fantastický...

Polabí vítá novou hereckou posilu. Dějem zatřese oblíbená česká herečka
Polabí vítá novou hereckou posilu. Dějem zatřese oblíbená česká herečka

Oblíbený primácký seriál Polabí vstoupil do další sezóny s novými postavami, které přišly s novou...

Kinobox Daily: Zapomenutý thriller Vina Diesela. Příběh napraveného gangstera doprovázel chaos na place
Kinobox Daily: Zapomenutý thriller Vina Diesela. Příběh napraveného gangstera doprovázel chaos na place

Osamělý mstitel (A Man Apart) je akčňák F. Garyho Graye. Pokračujeme v naší krasojízdě Vina Diesela, který...

Krátké filmy z celého světa i dílo legendy Jana Švankmajera. 67. ročník festivalu BRNO16 se blíží
Krátké filmy z celého světa i dílo legendy Jana Švankmajera. 67. ročník festivalu BRNO16 se blíží

Říjen v brněnském Kině Art bude opouštět celovečerní formáty a plně se zasvětí krátkometrážní...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.