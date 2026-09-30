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Ruský tenis ztratil už 17 tenistek. Bývalý hráč TOP 10 tvrdí, že další na řadě je největší hvězda Andrejevová

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Andrej Česnokov, bývalá světová devítka, veřejně prohlásil, že grandslamová šampionka Mirra Andrejevová „určitě odejde“ z ruského tenisu. Sama hráčka přitom v lednu říkala pravý opak.
Ruský tenis ztratil už 17 tenistek. Bývalý hráč TOP 10 tvrdí, že další na řadě je největší hvězda Andrejevová

Ruský tenis ztratil už 17 tenistek. Bývalý hráč TOP 10 tvrdí, že další na řadě je největší hvězda Andrejevová

Zdroj: Nuță Lucian/ Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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