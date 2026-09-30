Liberecký kraj nechá zpracovat revizi studie nové silnice I/35 Českým rájem

Kraj chce zjistit, zda mohly chyby ve studii zásadně ovlivnit výběr trasy silnice, jak tvrdí odpůrci projektu. Revizní posudek bude stát podle náměstka kraj do půl milionu korun.
O trase a podobě silnice I/35, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje čtvrt století. Severní trasa dlouhá zhruba 35 kilometrů je v územní dokumentaci obou krajů, součástí bude přivaděč směrem na Semily. Podle aktuálních odhadů má stát zhruba 30 miliard korun bez DPH. Projekt přišel o posudek vlivu na životní prostředí (EIA), když tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) loni v prosinci zrušil souhlasné stanovisko. ŘSD tak musí zpracovat nový posudek.
Odpůrci plánované silnice Českým rájem jsou přesvědčeni, že severní varianta silnice byla vybrána na základě chybných podkladů. „Domníváme se na základě nezávislých odborných analýz, že zkoumané varianty dopravního řešení neprošly řádným testem účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti, jak vyžaduje zákon," uvedl již dříve mluvčí koalice spolků SOS Český ráj Jan Piňos. Spolek proto podal k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze trestní oznámení pro podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku.
Nová silnice I/35 Českým rájem má navázat na dálnici D35, která bude v roce 2029 končit v Úlibicích u Jičína. Při dosavadních přípravných pracích na silnici z Úlibic do Turnova vznikla podle autorů oznámení škoda ve stovkách milionů korun. „Pokud by došlo ke stavbě dálnice severní trasou, vznikla by státnímu rozpočtu škoda minimálně deset miliard korun," doplnil Piňos. Odpůrci stavby usilují o to, aby silnice pokračovala takzvanou jižní trasou, která je podle Piňose šetrnější k přírodě i lidem a navíc levnější.
Takzvaná jižní trasa by cenné území Českého ráje obešla z jihu od Jičína v trase silnic I/16 a II/268 přes Sobotku a Mnichovo Hradiště. Středu CHKO Český ráj by se vyhnula. Cesta z Jičína do Liberce by se tím prodloužila a zvýšilo by se zatížení dálnice D10. Podle ředitele ŘSD Radka Mátla není jižní trasa v územních plánech obcí a Středočeský kraj s touto variantou nesouhlasí. „V tuto chvíli ta změna ani není možná," uvedl. Pokud by se měla připravovat jižní varianta, znamenalo by to podle něj odložení stavby o dalších až 20 let.