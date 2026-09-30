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Liberecký kraj nechá zpracovat revizi studie nové silnice I/35 Českým rájem

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Liberecký kraj chce nechat zpracovat odbornou revizi původní studie plánované silnice I/35 Českým rájem, kterou připravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR. Na jednání krajského zastupitelstva to řekl náměstek hejtmana Daniel David (Starostové pro Liberecký kraj).
Liberecký kraj nechá zpracovat revizi studie nové silnice I/35 Českým rájem

Liberecký kraj nechá zpracovat revizi studie nové silnice I/35 Českým rájem

Zdroj: ŘSD
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 13:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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