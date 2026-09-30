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VIDEO: Tajná chodba na zámku ve Ptení? Prozkoumaná je hluboká odvodňovací štola

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Dennívýzva
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O zámku ve Ptení na Prostějovsku se traduje, že z něho vedlo několik tajných chodeb. Prozkoumaná je zatím jen hluboká odvodňovací štola z velkého pivovarského sklepa, která je vytesaná ve skále. Pátrání po dalších chodbách pokračuje.
VIDEO: Tajná chodba na zámku ve Ptení? Prozkoumaná je hluboká odvodňovací štola

VIDEO: Tajná chodba na zámku ve Ptení? Prozkoumaná je hluboká odvodňovací štola

Zdroj: poskytli Petr Šnajdr, David Hudeček, starechodby.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 13:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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