VIDEO: Tajná chodba na zámku ve Ptení? Prozkoumaná je hluboká odvodňovací štola

Majitel zámku ve Ptení David Hudeček přiznává, že v historických záznamech a dokumentech zatím o tajné chodbě zmínky nenašel.
"Mělo by jít o chodbu směrem na Pohodlí. Existují svědci, kteří chodbou údajně šli. Za minulého režimu byla zazděna, a jelikož dobrodruzi, kteří chodbou šli, byly děti a dnes jsou z nich dědové, tak si nepamatují, kde přesně měla vchod," vysvětluje kastelán.
Jeden ze svědků v minulosti pracoval pro obec a kdysi měl za úkol zakopat díru směrem na Pohodlí, kde prý tajná chodba vyúsťovala. "Nedávno se stavil i na zámek, zkoušel místo najít, ale za ty roky v oněch místech vše zarostlo," dodává Hudeček.
Čtěte také: (NE)OBYČEJNÍ: Zámek si nekupujete každý den, říká hudebník Horset ze Ptení. Má s ním smělé plány
Jedna hluboká štola je však na zámku ve Ptení již prozkoumaná. "O ní víme, ale je to jiný směr. Je to odtoková šachta z velkého sklepa. Je vysekaná ve skále, dá se tudy projít, má možná i dvacet metrů a na konci je zasypaná hlínou. Odhaduji, že ještě za Rakouska-Uherska fungovala," dodal kastelán.
To potvrzuje i badatel Petr Šnajdr. "Je to odvodňovací štola velkého pivovarského sklepa. Předpokládám, že se asi stále neví, kam ústí, ale bude to někde ve svahu ve směru někdejších farských zahrad. Bylo by pěkné ji prozkoumat i v zavezených částech, kam není přístup," uvedl. Prohlédnout si ji lze na tomto odkazu a na tomto odkazu. K existenci dalších tajných chodeb ve Ptení je však Šnajdr skeptický.
Čtěte také: DRBNA HISTORIČKA: Unikátní památka kousek od Prostějova. Zámek ve Ptení je takřka v původní podobě
Zámek ve Ptení je nejstarší renesanční zámek ve střední Evropě. Jeho vznik je datován kolem roku 1499 do doby, kdy začala přestavba tvrze Jakubem ze Šárova, nejvyšším hofrychtéřem Markrabství Moravského, jedním ze sedmi nejvyšších úředníků, kteří měli na starosti tehdejší Moravu. Stáří tvrze není nikde uvedeno, ale je známo, že už za Keltů zde bylo hojné osídlení, ze kterého existují nálezy, jako například magické amulety nebo keltské duhovky typu pegasus.
Čtyřkřídlý zámek má v nárožích kruhovité věže, zámečtí pánové ze Ptení vlastnili pivovar, lihovar i vinice. Do roku 1757 zámek často měnil majitele, až ho koupil klášter klaristek v Olomouci. Sloužil k hospodářským účelům a chátral. Po zrušení kláštera objekt opět často měnil majitele a roku 1936 ho koupilo město Prostějov, které ho před časem prodalo, protože pro zámek nemělo využití.