V NHL roste moc hráčů a kluby s tím nic nezmůžou. Kanadské týmy přitom ztrácejí pozice, které už nezískají zpět

Steve Yzerman, generální manažer Red Wings a muž, který sám kdysi jako hráč určoval tempo celé organizace, to na tiskové konferenci popsal střízlivě: žádost o výměnu obdržel, krátký seznam týmů dostal, žádnou garanci nedal. Jenže právě ta formulace odhaluje podstatu. Formálně rozhoduje klub. Prakticky vyjednává v sevřeném prostoru, který mu hvězda s plnou klauzulí o zákazu výměny ponechala. Elliotte Friedman ze Sportsnet to pojmenoval jednou větou: hráči jsou dnes „odvážnější“. A pro sedm kanadských franšíz je tahle odvaha obzvlášť drahá.
Jak se moc přesouvá od klubů k hráčům
Nejde o revoluci, ale o postupnou erozi. Pravidla se nezměnila přes noc; klauzule o zákazu výměny a zákazu přesunu existují v NHL dekády. Co se změnilo, je ochota hvězd je aktivně využít. Larkinův případ není ojedinělý, je symptomatický. Hráč s plnou smluvní ochranou pošle seznam tří nebo čtyř destinací a tím drasticky zúží pole potenciálních kupců. Klub, který ho chce vyměnit, najednou nemůže uspořádat aukci. Vyjednává s hrstkou zájemců, kteří vědí, že alternativa neexistuje.
Nová kolektivní smlouva platná od sezóny 2026/27 tento trend nepřibrzdí. Maximální délka kontraktu klesá na sedm let při prodloužení s vlastním hráčem a šest let u příchodu zvenčí. To znamená, že hvězdy se častěji dostávají k dalšímu vyjednávacímu bodu. Platový strop mezitím roste: NHL oznámila 95,5 milionu dolarů pro 2025/26, 104 milionů pro 2026/27 a 113,5 milionu pro 2027/28. Víc peněz v systému znamená víc klubů schopných absorbovat velký kontrakt, a víc destinací, z nichž si hráč může vybírat.
Proč to sever od hranice bolí víc
V lize s tvrdým platovým stropem má každý tým stejný hrubý prostor. Jenže hrubý dolar není čistý dolar. A tady začíná kanadský problém.
Brad Marchand to řekl přímo pro AP: kanadské týmy musejí některé hráče „platit víc“, aby dorovnaly daňový rozdíl. Osobní zdanění v provinciích jako Ontario nebo Québec je výrazně vyšší než v řadě amerických států; Florida, Texas nebo Nevada nemají státní daň z příjmu vůbec. Hráč, který si vybírá mezi Torontem a Tampou, nepočítá hrubou mzdu. Počítá, co mu zůstane po zdanění.
Nová kolektivní smlouva situaci ještě zhoršuje. Podpisové bonusy, které kanadské kluby dosud používaly jako částečný daňový polštář, jsou nově omezeny na 60 % celkové hodnoty kontraktu. Eric Macramalla z Forbes to označil za přímý zásah do konkurenceschopnosti severu. A k tomu přidejte měnový nesoulad: kluby vydělávají významnou část příjmů v kanadských dolarech, ale hráčské mzdy vyplácejí v amerických. Když CAD oslabuje (a v únoru 2025 oslaboval), marže se svírají. Komisař Gary Bettman sám uznal, že pád kanadského dolaru je pro sedm klubů citlivé téma.
Výsledek? Stejný prostor pod stropem, ale menší kupní síla. Stejná pravidla, ale horší nabídka.
Sportovní ztráta versus byznysová hodnota
Tady je důležité rozlišovat dvě roviny, které se snadno slévají do jedné. Kanadské kluby ztrácejí sportovní konkurenceschopnost při náboru a udržení talentu. Neztrácejí ale hodnotu pro byznys NHL.
Čísla mluví jasně. Rogers v dubnu 2025 prodloužil smlouvu na kanadská vysílací práva o dalších dvanáct let za 11 miliard CAD. Bettman před finále Stanley Cupu 2026 hlásil rekordní televizní sledovanost v Kanadě, návštěvnost na 96 % kapacity v základní části a přes 100 % v play off. NHL v Kanadě nevymírá. Naopak, je to jeden z nejlukrativnějších sportovních trhů na kontinentu.
Jenže právě tento paradox situaci komplikuje. Liga nemá motivaci systémově zvýhodňovat kanadské kluby, protože peníze z Kanady tečou spolehlivě i bez titulů. Od roku 1993 žádný kanadský tým Stanley Cup nezískal. Jednatřicet sezon po sobě, jednatřicet amerických vítězů. Edmonton se dostal do finále v roce 2024 i 2025, a dvakrát neuspěl. Sportovní průlom je možný. Strukturálně zvýhodněný není.
Srovnání s jinými ligami ukazuje, kde NHL stojí
NHL se v mocenské rovnováze mezi hráči a kluby nachází někde mezi NBA a NFL. V NBA je kultura hvězdných přestupů silná, ale liga veřejné žádosti o výměnu trestá pokutami; DeWayne Dedmon dostal pokutu 50 000 dolarů jen za to, že svůj požadavek řekl nahlas. NFL drží hráče ještě pevněji přes franchise tag a negarantované smlouvy.
NHL nemá franchise tag. Nemá pokuty za žádosti o výměnu. A má systém smluvní ochrany, který etablovaným hráčům dává reálnou kontrolu nad destinací. Výsledkem je prostředí, kde klub formálně vlastní práva, ale prakticky vyjednává s hráčem, který drží klíče.
Co by muselo změnit pravidla hry
Zvrátit strukturální nevýhodu kanadských klubů nelze jedním chytrým draftem nebo šťastným play off. Scénáře existují, ale všechny vyžadují systémový zásah: úprava přerozdělování příjmů ve prospěch znevýhodněných trhů, politická změna daňového prostředí v kanadských provinciích, nebo interní ligový mechanismus kompenzující měnové riziko. Bettman v únoru 2025 připustil, že přerozdělování příjmů je téma, na které se liga průběžně dívá. Zároveň trvá na tom, že současný systém má všechny týmy držet konkurenceschopné.
Problém kanadských klubů není nedostatek peněz na papíře. Je to neschopnost proměnit stejný prostor pod platovým stropem ve stejně atraktivní čistý výdělek a životní balíček pro hráče, který si může vybrat Floridu. A dokud bude slunce v Tampě svítit za nulovou státní daň, žádná kolektivní smlouva to nevyřeší za ně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka