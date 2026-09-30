Procházka po prohře o titul dostává novou šanci. UFC ho poslalo do Kataru proti muži, který ničí jednoho favorita za druhým

11. dubna letošního roku ležel Procházka na zádech v Kaseya Center v Miami. Tři minuty a čtyřicet pět sekund, tolik stačilo Carlosi Ulbergovi, aby ho v prvním kole poslal k zemi a sebral mu šanci na pás polotěžké váhy. Teď, 224 dní poté, se český zápasník vrací. Ne do odvety, ne do pohodlného restartu proti slabšímu soupeři. UFC ho posílá do Ali Bin Hamad Al Attiyah Areny v Dauhá na hlavní zápas večera proti muži, kterého zatím nikdo neporazil.
Proč nejde o odvetu a co to znamená
Žádná klauzule o odvetě, žádný automatický návrat k titulu. Veřejně nic takového neexistuje. Procházka sám to v srpnu řekl otevřeně pro TN.cz: netlačí na okamžitý titulový zápas, chce soupeře z první pětky žebříčku, který ho k pásu přiblíží. UFC mu nabídlo něco ještě ostřejšího, pětikolový hlavní zápas proti sedmičce divize, která stoupá rychlostí, jakou polotěžká váha dlouho neviděla.
Logika je průhledná. Výhra nad neporaženým vyzývatelem vrací Procházku do nejužšího okruhu kandidátů na titul. Prohra z něj dělá bývalého šampiona, který padl dvakrát po sobě a jehož cesta zpět by se protáhla o další rok a minimálně dva zápasy. Podle Sherdogu potřebuje výhru, aby se vrátil do titulové hry. Přesněji to říct nejde.
Kdo je Navajo Stirling
Osmadvacetiletý Novozélanďan z gymu City Kickboxing. Stejného gymu, z něhož pochází Carlos Ulberg, muž, který Procházku v dubnu knockoutoval. Pro českého zápasníka je to druhý soupeř po sobě z téhož silného okruhu, a tentokrát nemá co ztratit jen Procházka.
Stirlingova bilance 11-0 mluví sama za sebe, ale důležitější jsou poslední tři zápasy v UFC:
- Bruno Lopes — TKO (lokty a údery), 2. kolo, březen 2026
- Ion Cuțelaba — TKO (údery a lokty), 2. kolo, červen 2026
- Jan Błachowicz — TKO (lokty a údery), 1. kolo, srpen 2026
Sedm z jedenácti výher ukončil KO nebo TKO. Submission nemá v bilanci jedinou. Největší skalp? Bývalý šampion Błachowicz, kterého složil v prvním kole. Stirling je čistokrevný finišer, který tlačí dopředu a trestá každé zaváhání.
Procházka ho přirovnal k „mladší verzi sebe sama“. Zároveň ale tvrdí, že v jeho stylu vidí díry. „Pravá výzva,“ řekl pro Káóčko. „Největší výzva z variant, o kterých jsme s UFC jednali.“
Co se stalo v Miami, a proč na tom záleží
Procházkova dubnová porážka nebyla těsná, ale nebyla ani jednoznačná demolice. AP popsala zlomový moment: Ulberg si v průběhu boje poranil koleno, Procházka mu okamžitě začal ničit nohu low kicky. Měl šanci situaci dorazit. Místo toho zaváhal a inkasoval levý hák, po kterém už nevstal.
Právě tahle sekvence dělá katarský zápas tak čitelným testem. UFC chce vědět, jestli Procházka po knockoutu v prvním kole dokáže znovu riskovat, tlačit a finišovat. Stirling je přesně ten typ soupeře, který mu nedá prostor na opatrnost. Buď český zápasník ukáže, že dubnové zaváhání bylo anomálií, nebo se potvrdí, že éra jeho titulových ambicí se uzavírá.
Kdy, kde a jak to sledovat
Datum je potvrzené: sobota 21. listopadu 2026, ABHA Arena v Dauhá. Přesný čas startu v době psaní článku oznámen nebyl; oficiální stránka akce uvádí, že bude upřesněn později.
Pro české fanoušky platí zavedená cesta: živý přenos poběží na Nova Sport 6, online pak přes platformu Oneplay ve sportovním balíčku. Konkrétní vysílací harmonogram pro tuto kartu zatím zveřejněn nebyl.
Návrat UFC do Kataru navazuje na premiérovou akci z listopadu 2025. Pro Visit Qatar je to součást dlouhodobé strategie budování sportovní destinace, pro UFC expanze do regionu Blízkého východu. Pro Procházku je to ale hlavně klec, ve které musí vyhrát.
Co je v sázce, redakční pohled
Při oznámení zápasu figuroval Procházka jako trojka a Stirling jako sedmička žebříčku polotěžké váhy. Na papíře střet favorita s outsiderem. Ve skutečnosti je to naopak: Stirling je muž na vzestupu s neporušenou bilancí, Procházka je ten, kdo se musí ospravedlnit.
Podle nás je tohle přesně ten typ zápasu, na kterém UFC testuje, zda je bývalý šampion pořád mužem pro titulový obrazec, nebo už jen zvučným jménem pro hlavní zápasy regionálních karet. Procházka dostal, co chtěl: soupeře z horní poloviny žebříčku, pět kol, hlavní zápas večera. Teď musí dokázat, že si to zaslouží. V Dauhá nebude prostor na zaváhání. Posledně ho stálo pás.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta