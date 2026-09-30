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Po zlatě přišla pokuta. Nová cyklistická šampionka dostala vysoký trest, důvod však zůstává záhadou

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Holandská cyklistka Demi Volleringová si z mistrovství světa v Montrealu odvezla nejen duhový dres, ale také vysokou pokutu a ztrátu bodů. Rozhodčí ji potrestali za nebezpečnou jízdu na kole, konkrétní moment provinění však nikdo nezná.
Po zlatě přišla pokuta. Nová cyklistická šampionka dostala vysoký trest, důvod však zůstává záhadou

Po zlatě přišla pokuta. Nová cyklistická šampionka dostala vysoký trest, důvod však zůstává záhadou

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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