Při říjnových volbách rozhodnou lidé také o výstavbě větrných elektráren

Pokud nikde nebudou proti, vznikne v Česku až 81 nových větrných elektráren o výkonu 450 megawattů, vyplývá to z analýzy Svazu moderní energetiky. Definitivně o větrnících rozhodnou obyvatelé v referendech, které se uskuteční souběžně s volbami do zastupitelstvem obcí 9. a 10. října. V současnosti je v ČR v provozu zhruba 220 větrných elektráren s výkonem 380 MW.
Největší počet referend se nyní uskuteční ve Středočeském kraji. V Plzeňském kraji budou o elektrárnách hlasovat obyvatelé Kralovic, Žihle v okresu Plzeň-sever a Měčína na Klatovsku.
Podle energetických expertů se v minulosti ukázalo, že pro úspěch referenda je klíčová včasná a otevřená komunikace o reálných dopadech projektů. „Zkušenosti z obcí potvrzují, že základem úspěšného referenda je otevřená komunikace investora s občany od prvního dne. Lidé potřebují přesně vědět počet a výšku elektráren a co projekt přinese obci. Pokud investor nabídne garantovaný roční příspěvek do rozpočtu na investice a levnější elektřinu, vnímání projektu se výrazně mění," uvedl expert na energetiku Martin Ander ze Svazu moderní energetiky.
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Kritici záměrů často zmiňují obavy obyvatel z hluku, narušení krajinného rázu nebo poklesu cen nemovitostí. V debatách a peticích někteří místní obyvatelé často argumentují také dopady na okolní ekosystémy, například rušením dravců nebo likvidací chráněných mravenišť.
S tím naopak zase Svaz moderní energetiky nesouhlasí. „Větrné elektrárny stojí v Česku už přes 20 let a jejich reálný provoz ukazuje, že s nimi lze bez problémů existovat. Vidíme to právě v obcích, kde už elektrárny fungují. Lidé tam nemají obavy z hluku, obavy o zdraví zvířat se nepotvrdily a krajina zničena nebyla," řekl Ander.
V Plzeňském kraji jsou v současné době v provozu tři větrné elektrárny.
V kraji je podle vlády šest akceleračních oblastí pro desítky větrníků
Letos v srpnu média informovala o vládou schválených akceleračních oblastech, kde by ve zrychleném řízení mohly vyrůst větrné elektrárny. V našem kraji jich je šest, po dvou na Rokycansku, severním Plzeňsku a jižním Plzeňsku, kde se také nejhlasitěji protestovalo. Uskutečnila se tam také celá řada setkání s občany. Hlavním argumentem proti stavbám je poškození krajinného rázu historické krajiny a fakt, že stát vymezil oblasti bez projednání s dotčenými obcemi.
„Když někdo přijde a splní podmínky té oblasti, tak má mít do roka garantováno stavební povolení. Takže teoreticky může nastat to, že se jejich kapacity naplní do roka," uvedl k akceleračním zónám vedoucí krajského odboru životního prostředí Martin Plíhal.
Schválené oblasti, kde mají být stavby jednodušší, čítají v kraji zhruba 27 kilometrů čtverečních. Při rozestupech stožárů 700 až 800 metrů, s nimž důvodové zprávy počítají, to vychází asi na 54 věží s výškou kolem 250 metrů a výkonem kolem pěti megawattů.
Dosud se v Česku uskutečnilo 84 hlasování. V nich se pro výstavbu větrných elektráren vyslovila zhruba třetina obcí, kde se referenda konala. Zájem o referenda o větrných elektrárnách přitom v posledních letech výrazně roste. Zatímco mezi lety 2006 a 2022 se v ČR konalo v průměru jedno až dvě referenda ročně, rok 2026 je nyní s 30 hlasováními rekordní. Spolu s aktuálně plánovanými referendy letos počet hlasování překoná 100.