Láčkovka z Bornea přežívá jen na jednom skalním útesu. Liberec ji má a čeká na první samičí květ, bez něj druh nemá šanci

Terénní průzkum Mansura a spol. z roku 2019 napočítal pouhých osmnáct jedinců, z nichž jen jeden nesl samičí květy. Požáry, ilegální sběr a extrémní izolace stanoviště přivedly druh na samý okraj existence. Právě do tohoto příběhu vstupuje Botanická zahrada Liberec s ambicí, která dalece přesahuje pouhou vitrínu pro návštěvníky: proměnit sbírkový materiál v reprodukční uzel schopný vytvořit novou generaci semen.
Jediná hora, poslední skály: kde Nepenthes clipeata vzdoruje zániku
Gunung Kelam vyčnívá z bornejské nížiny jako osamělý žulový monolit. Ve štěrbinách a kapsách vegetace na strmých vrcholových stěnách, zhruba v nadmořské výšce 600 až 800 metrů, se drží populace, kterou ekolog Čchien C. Lee ve svém
konzervačním hodnocení označil za kriticky ohroženou. Katastrofální požáry v letech 1982–1983 zničily porosty podél přístupové stezky na vrchol. Další vlna ohně v letech 1997–1998 smetla vrcholovou plošinu i východní svah. Co přežilo plameny, decimovali sběratelé; Lee popisuje stovky tisíc divoce odebraných láčkovek na veletrhu v Jakartě v roce 2007, přičemž obchod se týkal přímo i N. clipeata z Kelamu.
Výsledek? Osmnáct zdokumentovaných jedinců v terénu, z toho jediná samice. Pro dvoudomý druh, u něhož samčí a samičí květy vyrůstají na odlišných rostlinách, je takový poměr pohlaví téměř rozsudkem. Přenos pylu vyžaduje, aby obě pohlaví kvetla současně a v dosahu opylovačů. Na izolovaném skalním masivu s jedinou samicí se tato podmínka blíží statistické nemožnosti.
VIDEO Osm rostlin, čtyři genetické větve: proč záleží na každém květináči
Liberecká zahrada v roce 2023 získala ve spolupráci s německými pěstiteli osm mladých rostlin. Podstatný detail se skrývá v genetické skladbě: těchto osm exemplářů reprezentuje čtyři nepříbuzné linie, dvě samčí a dvě samičí. Miroslav Srba, kurátor sbírky, dokáže pohlaví určit už u mladých jedinců, což umožnilo cíleně sestavit kolekci s oběma pohlavími ještě před prvním kvetením.
Jeden samec už rozkvetl. Zahrada nyní čeká na samičí květenství, okamžik, který otevře cestu k opylení a vzniku semen. Právě semena mají podle
tiskové zprávy zahrady posloužit jako základ pro rozšíření genetické základny druhu. Termín prvního samičího květu zatím zůstává otevřený.
Proč tolik důrazu na nepříbuznost? Kdyby všech osm rostlin pocházelo z jediné mateřské linie, křížení by přineslo jen inbrední potomstvo bez reálné hodnoty pro záchranu druhu. Čtyři odlišné genetické větve nabízejí kombinace, které přírodní populace na Kelamu prakticky ztratila.
Morfologická výjimka mezi masožravkami: čím se clipeata odlišuje
Kdo zná běžné láčkovky z hobby zahradnictví, toho clipeata překvapí hned trojím způsobem. Její listy dorůstají neobvyklých rozměrů a mají téměř kruhový obrys. Úponka s pastí nevybíhá z okraje listu jako u většiny příbuzných druhů, nýbrž vyrůstá ze spodní strany přibližně od středu čepele. A celá rostlina zaujímá poléhavý habitus přizpůsobený životu na holé skále; místo vzpřímeného růstu se přitiskne k žulovému podkladu a plazí se po něm.
Tato morfologie odráží extrémní specializaci na jediný typ stanoviště. Právě proto je pěstování v kultuře tak náročné: rostlina vyžaduje podmínky napodobující strmou, vlhkou skalní stěnu s omezeným substrátem a intenzivním prouděním vzduchu.
Pavilon D v Liberci: kde raritu z Bornea uvidíte na vlastní oči
Z osmi exemplářů putoval do veřejné expozice jeden. Návštěvníci ho najdou v pavilonu D (
Masožravé rostliny), kde je součástí stálé sbírky láčkovek. Ředitel zahrady Václav Lenk zdůrazňuje, že řada botanických zahrad drží tento druh výhradně v neveřejném zázemí; Liberec se rozhodl jít jinou cestou a umožnit průběžné sledování vývoje rostliny.
Přesunutí cenného kusu do veřejného prostoru s sebou nese vyšší pěstitelské riziko, menší prostor pro laboratorní režim, větší provoz, nulová tolerance k chybě. Podle nás je to ale vědomá sázka na vzdělávací dopad: návštěvník, který vidí jednu z posledních rostlin svého druhu, si odnese víc než ten, kdo si přečte statistiku v letáku.
Semena jako klíč k budoucnosti: co musí Liberec zvládnout
Celý projekt stojí a padá s jediným momentem, rozkvětem samičí rostliny. Dokud k němu nedojde, zůstane liberecká kolekce vegetativně udržovanou sbírkou bez vlastního potomstva. Pokud se opylení zdaří, vznikne materiál pro distribuci do dalších institucí a potenciálně i pro budoucí návrat druhu do přírody. Lee ovšem upozorňuje, že případné dosazování na Kelam dává smysl teprve po omezení sběratelského tlaku a důkladnějším poznání stanovištních nároků.
Historická česká stopa druhu sahá hlouběji, než by se zdálo: Botanická zahrada hlavního města Prahy evidovala už v roce 2007 přírůstek jednoho exempláře N. clipeata od německého pěstitele Andrease Wistuby. Liberecký počin se od pražského záznamu liší ambicí; nejde jen o držení exempláře ve sbírce, ale o cílený pokus dovést čtyři nepříbuzné linie k reprodukci a vytvořit semenný fond pro druh, jehož divoká populace balancuje na hraně kolapsu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková