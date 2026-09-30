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Mrzena se definitivně zařadil do marketingového týmu Novy jako šéf mediální strategie

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Televize Nova (skupina CME) rozšiřuje řady marketingového týmu. Novým head of media strategy se stal David Mrzena (foto). Ten sice nastoupil již v dubnu letošního roku, v těchto dnech mu uplynula šestiměsíční zkušební lhůta (ta je určena vyšším manažerům) a Mrzena se tak definitivně zařadil do nováckého týmu.
Mrzena se definitivně zařadil do marketingového týmu Novy jako šéf mediální strategie

Mrzena se definitivně zařadil do marketingového týmu Novy jako šéf mediální strategie

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 14:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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