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Na Egypťany čekalo po smrti hned několik nelehkých zkoušek

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Egyptská Kniha mrtvých nám poskytuje informace o osudu duše po smrti a její cestě napříč posmrtným životem. Rozhodně se však nejednalo o procházku růžovou zahradou…
Na Egypťany čekalo po smrti hned několik nelehkých zkoušek

Na Egypťany čekalo po smrti hned několik nelehkých zkoušek

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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