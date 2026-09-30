Na Egypťany čekalo po smrti hned několik nelehkých zkoušek

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Na Egypťany čekalo po smrti hned několik nelehkých zkoušekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Egyptská Kniha mrtvých nám poskytuje informace o osudu duše po smrti a její cestě napříč posmrtným životem. Rozhodně se však nejednalo o procházku růžovou zahradou…
Na Egypťany čekalo po smrti hned několik nelehkých zkoušekZdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 30.09.2026 13:30
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