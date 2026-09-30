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Jan Vávra: Bratrovražedný boj v horních patrech katolické církve – o majetek

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Rozsahem majetku, které církve dostaly, udělali poslanci zejména z katolické církve ekonomicky mocnou instituci, což úplně nekoresponduje s její podporou u veřejnosti. Velkoryse pojaté církevní restituce, které v roce 2012 protlačila přes určitý odpor vláda Petra Nečase, měly být majetkovým napravením historických křivd, kterých se československý stát na církvích dopustil. Na zvolený způsob navrácení
profimedia-0691793328

profimedia-0691793328

Zdroj: Dva bývalí arbiskupové pražští: kardinál Dominik Duka (již zesnulý) a Jan Graubner: Foto: Maria Rusínová / CNC / Profimedia
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.09.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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