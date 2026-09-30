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Domácí pochoutkový salát: Tradiční receptura na oblíbenou lahůdku ke chlebíčkům i večeři

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Když se u nás doma chystají chlebíčky na oslavu, návštěvu nebo jen tak na víkendové zobání, pochoutkový salát bývá první na řadě. Mám ráda tu jeho starou poctivou chuť, kde hraje hlavní roli šunkový salám, kyselé okurky a majonéza s trochou hořčice a worcesteru. Právě tenhle poměr surovin podle normy z roku 1976 dává salátu výraz, který si spousta z nás pamatuje z lahůdek.
Obrázek k receptu na Domácí pochoutkový salát: Tradiční recept na oblíbenou lahůdku ke chlebíčkům i večeři

Obrázek k receptu na Domácí pochoutkový salát: Tradiční recept na oblíbenou lahůdku ke chlebíčkům i večeři

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Domácí pochoutkový salát: Tradiční recept na oblíbenou lahůdku ke chlebíčkům i večeři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 13:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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