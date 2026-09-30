Domácí pochoutkový salát: Tradiční receptura na oblíbenou lahůdku ke chlebíčkům i večeři

Když doma přijde řeč na chlebíčky, ať už na oslavu, pro návštěvu nebo prostě k víkendové televizi, často sáhnu po pochoutkovém salátu. Mám pro něj slabost, asi kvůli té staré lahůdkářské chuti: výrazný šunkový salám, kyselé okurky a majonéza dochucená hořčicí a trochou worcesteru. Poměr surovin podle normy z roku 1976 mu dává přesně ten charakter, který si spousta lidí pamatuje z pultů lahůdek.
Žádná moderní odlehčená verze se tu nekoná. Bez jogurtu, bez vylepšování za každou cenu. Je to
obyčejná domácí klasika, která sedí na veku, rohlík i krajíc . Když dostane čas v lednici, prospěje jí to víc, než by člověk čekal. Cibule trochu zkrotne, chutě se promíchají a salát má pak ten chleba správný říz.
Můj tip zní: Okurky po nakrájení lehce vymačkejte, nebo je nechte aspoň opravdu dobře okapat v sítku. Salát pak nepustí tolik vody a majonéza zůstane krémová i další den. Pochoutkový salát jako česká lahůdkářská klasika
Pochoutkový salát patří k jídlům, která se z českých stolů jen tak nevytratila. Nejčastěji končí na
chlebíčkách, ale s čerstvým pečivem z něj klidně může být rychlá večeře. Starší receptury se řídily přesnými normami a verze podle ČSN z roku 1976 se dodnes bere jako slušné vodítko, pokud má salát chutnat tak, jak si ho člověk pamatuje z lahůdek. Recept na poctivý domácí pochoutkový salát
Tenhle salát dělám hlavně tehdy, když mají být na stole klasické chlebíčky. Ke kávě, k vínu nebo na rodinnou oslavu. Z uvedené dávky vyjde větší mísa, takže se s ní dá počítat i pro víc lidí.
Doba přípravy: 20 minut Doba odležení: 1-2 hodiny Počet porcí: 8-10 porcí Ingredience pro přípravu 400 g šunkového salámu 180 g sterilovaných okurek 55 g sterilovaného hrášku 25,5 g cibule 300 g majonézy 20 g plnotučné hořčice 10 g cukru krupice 6 g octa 8 g worcesteru 5 g soli 0,5 g mletého pepře Postup přípravy retro pochoutkového salátu
1. Nejdřív si nachystejte všechny suroviny. Šunkový salám nakrájejte na tenké nudličky, případně na opravdu jemné proužky. U pochoutkového salátu je tohle překvapivě důležité. Když jsou kousky menší, směs nepůsobí těžce a líp se roztírá na pečivo.
2. Sterilované okurky nechte pořádně okapat a nakrájejte je také najemno. Pokud jsou hodně šťavnaté, krátce je zmáčkněte v ruce nebo v sítku. Salát pak zůstane pevnější a nezačne se v něm oddělovat voda.
3. Cibuli oloupejte a nasekejte co nejdrobněji. Nemá v salátu převzít hlavní roli, spíš jen zvednout chuť ostatních surovin. Pokud chcete jemnější výsledek, můžete ji po nakrájení propláchnout studenou vodou a dobře osušit.
4. Hrášek slijte a nechte okapat. Do větší mísy dejte salám, okurky, hrášek a cibuli. Směs už v téhle fázi lehce promíchejte, aby nebyly okurky pohromadě na jedné straně a salám na druhé.
5. V menší misce rozmíchejte zálivku z majonézy, plnotučné hořčice, cukru, octa, worcesteru, soli a pepře. Měla by být hladká. Ochutnat ji už teď není od věci, protože po smíchání se salámem se dochucuje hůř.
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6. Zálivku přidejte k salámové směsi a všechno promíchejte důkladně, ale zbytečně to nemačkejte. Salát má být krémový, ne řídký. Pokud vám připadá příliš hustý, ještě ho neřeďte. Po odležení v lednici většinou trochu povolí.
7. Hotový salát zakryjte a dejte do lednice nejméně na 1 hodinu, ideálně na 2 hodiny. Odležení mu udělá dobře. Hned po zamíchání chutná slušně, ale po chvíli v chladu se chutě usadí a výsledek je vyrovnanější.
8. Před podáváním salát ještě jednou promíchejte a případně dolaďte trochou soli nebo pár kapkami worcesteru. Podávejte ho na vece, rohlících nebo čerstvém chlebu. V lednici vydrží dobře zakrytý přibližně 2 dny. Foto: Cooky.cz, Po odstátí v lednici salát ještě promíchejte a případně dolaďte chutě. Ještě pár rad na závěr k pochoutkovému salátu Na chlebíčky pod salát často dávám tenkou vrstvu másla. Pečivo pak tak rychle nevlhne. Salám krájejte opravdu najemno. Velké kostky salát zbytečně zatíží a špatně se potom roztírá. Vyplatí se udělat salát dopoledne a podávat ho až večer. Po odležení chutná znatelně líp. Když připravujete pochoutkový salát přímo na chlebíčky, mažte je až krátce před podáváním. Salát může v klidu čekat v lednici, pečivo je ale nejlepší čerstvé a ještě pevné na skus.
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