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Nejmladší americký střelec v historii má teprve 17 let a hraje v Dortmundu. Překonal rekord hvězdy AC Milán

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Mathis Albert vstřelil gól za americkou reprezentaci ve věku 17 let, 4 měsíců a 8 dní. Christianu Pulisicovi trvalo o 122 dní déle, než se poprvé trefil za hvězdy a pruhy.
Nejmladší americký střelec v historii má teprve 17 let a hraje v Dortmundu. Překonal rekord hvězdy AC Milán

Nejmladší americký střelec v historii má teprve 17 let a hraje v Dortmundu. Překonal rekord hvězdy AC Milán

Zdroj: BVB
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 13:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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