Nejmladší americký střelec v historii má teprve 17 let a hraje v Dortmundu. Překonal rekord hvězdy AC Milán

Úterní večer 29. září 2026 v Energizer Parku v St. Louis měl patřit Timu Reamovi. Americká fotbalová federace mu před výkopem přátelského zápasu s Chile chystala slavnostní rozloučení s reprezentací po šestnácti letech služby. Jenže než se rozsvítily reflektory nad ceremonií, příběh večera ukradl kluk z lavičky. Mathis Albert nastoupil v 71. minutě, v nastavení zpečetil výhru 4:2 a zapsal se jako nejmladší střelec v historii amerického mužského národního týmu. Pulisicův rekord z roku 2016 padl.
Z Los Angeles přes Německo na titulní stránky
Albert se narodil 21. května 2009 a prvními fotbalovými krůčky prošel v akademii LA Galaxy. V roce 2024, v patnácti letech, zamířil do Evropy. Podle profilu na Bundesliga.com přesun usnadnila práce jeho otce v Německu a rodinná způsobilost pro evropský pobyt. Borussia Dortmund ho zařadila do mládežnického programu, kde přeskočil z U17 rovnou do U19.
V dubnu 2026 přišel debut v Bundeslize, Albert se stal nejmladším Američanem, který kdy nastoupil v nejvyšší německé soutěži. A na podzim téhož roku už seděl na lavičce seniorské reprezentace USA. Tempo jeho vzestupu připomíná jiného dortmundského odchovance: Christiana Pulisice, dnes hvězdu AC Milán. Jenže zatímco Pulisic měl v 17 letech za sebou už desítky bundesligových startů, Albertův dospělý vzorek je zatím výrazně menší. Jeden debut, pár minut z lavičky, jeden gól. Silný signál. Ne hotový důkaz.
Rekord v číslech, a proč na něm záleží
Pulisic vstřelil svůj první reprezentační gól 28. května 2016 v přátelském utkání s Bolívií. Bylo mu 17 let a 253 dní. Albertovi v okamžiku trefy proti Chile bylo 17 let, 4 měsíce a 8 dní. Rozdíl 122 dní zní jako statistická marginálie, ale v kontextu amerického fotbalu jde o symbolický posun: každá nová generace přichází dřív a s větší sebedůvěrou.
Dortmund v tom hraje roli, která už není náhoda. Pulisic, Giovanni Reyna, teď Albert, tři Američané, kteří v černožlutém dresu lámali věkové rekordy. BVB funguje jako osvědčená vývojová stanice pro americké teenagery, i když přímé strategické vysvětlení „proč zrovna Američané“ klub veřejně nikdy nepředložil. Vzorec ale mluví sám za sebe.
Čeští fanoušci ho už viděli v akci
Albert není pro české publikum úplně neznámé jméno. Na mistrovství světa do 17 let v roce 2025 skóroval právě proti českému výběru v základní skupině. Kdo tehdy sledoval turnaj, mohl si všimnout rychlonohého křídelníka s nezvyklou jistotou na míči pro svůj věk.
A příležitostí k dalšímu sledování bude dost. Dortmund hraje ligovou fázi Ligy mistrů 2026/27, v podzimním rozpisu figurují zápasy s Bodø/Glimt (14. října), Realem Betis (4. listopadu), Arsenalem (24. listopadu) nebo Interem Milán (9. prosince). V Česku přenáší Ligu mistrů i Bundesligu stanice Nova Sport 3 a 4.
Nová éra po domácím šampionátu
Albertův průlom je třeba zasadit do správného kontextu. Domácí mistrovství světa 2026 už je uzavřená kapitola, USA vypadly 6. července v osmifinále po porážce 1:4 s Belgií v Seattlu. Podzimní kemp v září byl prvním krokem nového cyklu směrem k MS 2030. Trenérský štáb povolal 13 dosud neokoukaných hráčů, proti Peru debutovalo hned 11 z nich. Albert byl jedním z nich.
Večer v St. Louis tak symbolicky propojil dvě éry. Před výkopem se s reprezentací rozloučil Tim Ream, 38letý obránce Charlotte FC, který v rozhovoru pro AP řekl: „Tým se změnil, děti jsou čím dál mladší. Je čas odejít.“ Pásku kapitána poprvé v kariéře převzal Antonee Robinson. A na hřišti se mezitím představil teenager, který ještě před dvěma lety kopal za mládež v Los Angeles.
Talent, ne hotová hvězda
Albert má všechno, co americký fotbal u svých mladých hvězd hledá: evropský klub s tradicí rozvoje talentů, věkové rekordy v Bundeslize i v reprezentaci, gól na mládežnickém mistrovství světa. Podle nás je jedním z největších amerických talentů své generace. Ale mezi „nejmladším střelcem v historii“ a „novým Pulisicem“ leží stovky zápasů, které teprve musí odehrát. V roce 2030 mu bude jednadvacet, ideální věk na to, aby na velkém turnaji ukázal, jestli ten zářijový večer v St. Louis byl začátek příběhu, nebo jen jeho nejhezčí stránka.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle