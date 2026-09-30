Tři emoji na WhatsAppu, která byste rozhodně neměli používat. Studie dává za pravdu

Britská výzkumná firma Perspectus Global se v roce 2021 zeptala dvou tisíc lidí ve věku 16 až 29 let, která emoji podle nich působí jako známka toho, že je člověk „oficiálně starý“. Na prvních třech místech žebříčku skončily 👍 palec nahoru, ❤️ červené srdce a 👌 gesto OK, tedy přesně ty ikonky, které většina z nás posílá denně, aniž by nad nimi přemýšlela. Nejde přitom o žádný technický zákaz ze strany WhatsAppu. Problém je jinde: u mladšího příjemce mohou tyto symboly vyvolat dojem, že je odesílatel odtažitý, staromódní nebo dokonce pasivně agresivní. A právě v tom je háček: čím běžnější emoji používáte, tím snáz s ním můžete trefit špatný tón.
Proč zrovna tyhle tři?
Palec nahoru je asi nejpřekvapivější případ. Pro generaci, která vyrostla s tlačítkem „Like“ na Facebooku, je 👍 intuitivním vyjádřením souhlasu. Jenže mladší uživatelé ho mohou číst jinak. Studie publikovaná v odborném časopise Library Issues v roce 2024 ukázala, že generace Z hodnotí 👍 častěji jako konfrontační nebo pasivně agresivní než starší respondenti. Samostatný palec nahoru v chatovém okně může působit jako: „Vzal jsem na vědomí. Konec diskuse.“ Nic víc.
Červené srdce ❤️ má paradoxně opačný problém: je tak univerzální, že podle některých uživatelů ztrácí část své váhy. Podle Unicode Consortium i Emojipedia patří ❤️ dlouhodobě mezi vůbec nejpoužívanější emoji na světě. Pro mladší uživatele ale právě tahle všudypřítomnost může znamenat, že srdce nepůsobí příliš osobně. Může působit genericky, jako automatická reakce, nikoli jako skutečný projev emocí.
Gesto 👌 je pak v průzkumu Perspectus Global třetí v pořadí. Kromě „boomerského“ nádechu u něj hraje roli i kulturní nejednoznačnost. V některých kontextech může být čteno ironicky nebo úplně jinak, než odesílatel původně zamýšlel.
Generační tření, které nezná hranice
Český ekvivalent tohoto konkrétního průzkumu se nám nepodařilo dohledat. Data z okolních zemí ale naznačují, že problém rozhodně není jen britský. Německý technologický svaz Bitkom v průzkumu z roku 2026 zjistil, že 43 % Němců si není vždy jistých významem jednotlivých emoji. A 57 % respondentů v dřívějším průzkumu téhož svazu z roku 2021 přiznalo, že je emoji v konverzaci už někdy zmátla.
V Česku přitom chatovací aplikace typu WhatsApp, Messenger nebo Telegram používá alespoň jednou denně 53 % lidí, vyplývá z dat CEDMO z roku 2025. U věkové skupiny 16–34 let využívá internetové volací a chatovací aplikace zhruba 86 % uživatelů, uvádí Český statistický úřad. Prostor pro mezigenerační nedorozumění je tedy i u nás značný.
Emoji mění význam rychleji, než byste čekali
Nejlepší ukázkou je lebka 💀. Výzkum „Semantic Journeys“, který analyzoval vývoj významu emoji mezi lety 2012 a 2018, doložil, že 💀 se posunula od doslovného významu smrti k figurativnímu „umírám smíchy“ velmi rychle; výraznější zlom nastal už kolem roku 2013. Dnes ji generace Z běžně používá jako výraz intenzivního pobavení, podobně jako 😭, které v některých kontextech neznamená skutečný pláč, ale silnou reakci na něco směšného nebo absurdního.
Trendy se posouvají každý rok. Emojipedia v červenci 2025 vyhlásila jako nejpopulárnější novou emoji obličej s kruhy pod očima. Co je dnes moderní, může být za dva roky stejně trapné jako palec nahoru.
Co s tím v praxi
WhatsApp oficiálně umožňuje reagovat na zprávu jakýmkoli emoji, nejste omezeni na klasickou nabídku rychlých reakcí. Místo automatického 👍 zkuste krátkou textovou odpověď: „jasně“, „díky“, „platí“. Místo generického ❤️ napište, co skutečně cítíte. A místo 👌 stačí prosté „ok“ nebo „beru“.
Nejbezpečnější strategie je sledovat styl druhé strany. Pokud vám kolega z generace Z odpovídá 💀 a 😭, asi nebude nadšený z vašeho osamělého palce. A pokud píšete někomu nad padesát, červené srdce ho pravděpodobně potěší. Kontext je král a v chatové komunikaci platí dvojnásob, že jedno emoji může vyznít úplně jinak, než jste zamýšleli.
Tři ikonky na obrazovce, tři různé významy podle toho, kdo je čte. Než příště klepnete na 👍, zkuste se na vteřinu zastavit a zeptat se: komu to vlastně posílám?
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík